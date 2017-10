Colțul constănțeanului supărat

Felicia Damian știe că la sediul primăriei se primesc numeroase cereri prin care se solicită toaletarea arborilor din parcuri și din aliniamentele dintre blocuri, dar la fel de bine știe că astfel de intervenții se lasă așteptate chiar cu anii. Având în vedere că: „Vremea a luat-o razna, te trezești pe nepusă masă cu o furtună, și cum la Constanța vântul bate foarte tare, cred că ar trebui să se rezolve cu prioritate aceste cereri. E plină Constanța de pomi uscați și foarte periculoși pentru cetățeni. Ce să mai spun de copii, care se joacă unde găsesc și ei un loc potrivit, doar n-o să se uite ei la pomi. O să dau și niște adrese exacte, ca să nu mă acuze nimeni că bat câmpii: sunt pomi obosiți și de tăiat în Medeea, pe Aurel Vlaicu, între magazinul Penny și Universitate, în Tomis Nord, chiar și în ditamai Parcul Tăbăcărie”.În plus, cititoarea noastră este supărată și din cauza faptului că, în ultimii ani, s-au tăiat foarte mulți pomi sănătoși, pentru a se face loc unor construcții și că nu s-au mai făcut noi plantări pe aleile constănțeni de mulți ani. Lucruri care ne fac mult rău, întrucât Constanța este recunoscut ca fiind un oraș extrem de poluat: „Constanța are nevoie de verdeață, pomi și aer mai curat!”.