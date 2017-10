Colțul constănțeanului supărat

Nu numai plafonul limitat pen-tru analize medicale gratuite al laboratoarelor este cauza nemulțumirilor asiguraților care nu reușesc să-și facă analizele atunci când au nevoie, ci și faptul că majoritatea rețetelor recomandate de medici sunt compensate aproape simbolic: „Vă rog să nu-mi dați numele, nu vreau să supăr pe nimeni, mai ales că am în familie un bolnav cronic și sunt la mâna lor. Problema care m-a supărat enorm, chiar am plâns la ghișeu, în fața farmacistului, este că medicamentul pe care, ani de zile, l-am primit cu o compensare foarte mare, de la întâi mai, mi s-a spus că se compensează cu 16 la sută. Fiind un medicament pentru probleme neurologice, foarte scump, a trebuit să dau o diferență de peste 100 de lei. Toată viața bolnavul a plătit asigurare pe sănătate, toți cei din familie plătim sănătatea din orice sursă de venit, iar când vine vorba să ne bucurăm și noi de o reducere cât de cât normală, uitați cu ce dispoziții vine ministerul. Am sperat că dacă vin alții la putere o să ne fie mai ușor, dar nu e deloc așa!”.Femeia continuă să se amăgească, nădăjduind că la mijloc este o eroare și speră ca, în cel mai scurt timp, lucrurile să se regleze cel puțin pentru bolnavii cronici.