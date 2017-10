Colțul constănțeanului supărat

Înțelege că pentru schimbarea sau repararea unui produs aflat în garan-ție este nevoie de documentele de cumpărare, factură, certificat de garanție etc., dar este extrem de supărată din cauză că există mari comercianți care condiționează schimbarea produsului de prezentarea acestuia în ambalajul original: „Chestia asta mi se pare o găselniță, ceva de genul nod în papură ca să nu se mai obosească ei să-ți schimbe marfa ori s-o repare. Eu cred că instituțiile de control trebuie să verifice la sânge toate condițiile pe care le trec în contractele pentru cumpărarea bunurilor de folosință îndelungată, așa cum au procedat cu băncile. S-a văzut câte abuzuri s-au găsit, ar trebui și pe latura asta să se verifice. Prea vor comercianții să câștige numai ei. Când vrei să cumperi, sunt în stare să te spele și pe picioare, așa de amabili sunt, iar dacă te duci să-ți schimbe ceva în garanție, începe calvarul, ploaie de motive, ploaie de explicații!” – ni s-a plâns Minodora Arnăut.Fiți vigilenți!Există într-adevăr și comercianți care cer cumpărătorului și ambalajul produsului defect. Protecția Consumatorului ne avertizează însă că această practică nu este nici justificată, nici legală și nici nu anulează garanția produsului. În plus, legislația obligă ca și pentru obiectele second hand de folosință îndelungată să se ofere o garanție pe termen de un an. De asemenea, când sunteți în situația schimbării unui produs defect aflat în garanție, comerciantul este obligat ca în termen de 15 zile de la primirea obiectului defect să-l aducă în stare de funcționare.Consumatorul mai poate cere și înlocuirea sau repararea produsului, legea neprecizând însă și restituirea contravalorii acestuia. O atenție sporită din partea consumatorilor trebuie acordată și instrucțiunilor de manipulare impuse de producător, căci constatarea unei manipulări defectuoase poate duce la pierderea garanției.