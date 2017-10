Colțul constănțeanului supărat

Cititoarea noastră Mara Trifan este supărată că nici măcar acolo unde există posibilitatea colectării selective a gunoaielor, constănțenii nu se prea dau în vânt după „aruncarea selectivă” și n-au nicio problemă să arunce gunoaiele tot la grămadă: „La cum stăm noi cu con-știința și simțul civic, selecția sută la sută a deșeurilor depinde, în primul rând, de om și educația lui. Din păcate, needucați sunt mulți, și o spun cu părere de rău. Și mai tare mă doare sufletul că acești oameni nu pot fi controlați sau nu sunt… Am aflat din ziarul dumneavoastră despre amenzile pregătite de primărie pentru needucați și mi-aș dori din tot sufletul să se aplice, să fie chiar mai mari, cu penalizări drastice dacă nu se plătesc pe loc. Locuiesc în zona Compozitorilor, e un dezastru total acolo, foarte mulți oameni cred că aici s-a mutat groapa de gunoi a orașului. Aruncă într-o veselie gunoaie, mai ales noaptea, așa, ca lașii! Mă gândesc cine o să-i amendeze pe ei, noaptea?”.Pungile de plastic, încotro?Cititoarei noastre i s-a întâmplat, mai ales în ultimul timp, să audă tot felul de comentarii pe tema pungilor de plastic și a eco-taxei pe aceste pungi. Personal, n-a crezut niciodată că această taxă sau chiar eliminarea totală a pungilor de plastic din viața noastră ne-ar salva de munții de gunoaie. Și când face această afir-mație, se gândește la nenumăratele legi care, dacă ar fi aplicate, ne-ar salva de la mizeria omniprezentă pe malurile apelor, pe plajele litoralului, la ambalajele scăpate cu nonșalanță pe trotuar sau aruncate pe geamul mașinii fără pic de jenă.