Colțul constănțeanului supărat

Cititoarea noastră, Ana Popescu, recunoaște că a avut „naivitatea” să se împrietenească virtual, dar un pic mai mult decât și-a propus inițial, nu cu un băiat, ci cu o fată cu doi ani mai mare decât ea (34 ani). Din… vorbă-n vorbă, i-a aflat și necazurile care o năpădiseră din cauza unor probleme neplăcute intervenite în propria-i familie. Fără a i se cere ajutorul, s-a oferit să i-l acorde pentru că așa a fost educată, să-și sprijine prietenii la greu, dar să le fie alături și la bine: „Ai mei m-au educat să cred în prietenie chiar dacă, la un moment dat, prietenul m-ar trăda în vreun fel. Cu cât mai repede vine trădarea, cu atât mai bine… Până la urmă, dintre toți așa-zișii prietenii, va fi imposibil să nu rămân cu un prieten adevărat, poate mai mulți, în funcție de baftă, asta îmi spune mama mereu… Cât privește prietena despre care vă vorbesc, sub pretextul necazurilor din familie, legate de o boală a mamei sale, pot să vă spun că a urmărit să mă stoarcă de bani, sub formă de împrumut, evident, am dus-o cu mașina mea de vreo trei ori la București, iar când a trebuit să-și achite împrumutul, s-a dat la fund – m-a șters de pe lista de prieteni, și-a schimbat numărul de telefon. Am căutat-o la așa-zisul loc de muncă, dar nu lucrase niciodată acolo. Nu suport să fiu prostită în felul ăsta, am vorbit cu un avocat și vreau să dau de urma ei, apoi s-o chem în instanță”.Capcanele internetuluiTânăra este supărată, în primul rând pe ea, reproșându-și că flerul n-a ajutat-o să-și dea seama că se află în fața unei escroace sentimentale. Nu-și impută intenția de a ajuta, dar este foarte supărată că, oricât de încrezătoare ar fi în… instituția prieteniei, nu e în ordine să faci asemenea gesturi dacă nici măcar nu ai siguranța identității presupusului prieten. Iar semnalul ei de astăzi se dorește ca o atenționare și a altor creduli, având în vedere că nu este singura păcălită pe calea facebook-ului.