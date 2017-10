Colțul constănțeanului supărat

Când a închiriat apartamentul, chiriașul a insistat pe lângă proprietar ca tranzacția să se facă… la negru, deci fără contract, por-nind de la premisa că singurul care are de câștigat este proprietarul. Din fericire, proprie-tarul nu a mușcat momeala: „Acum mă felicit că am fost vigilent, dar tot nu-mi folosește la nimic. Șmecherul ăsta de chiriaș a uitat să-mi plătească chiria pe martie, nici întreținerea n-a achitat-o pe martie. Nu vreau să am probleme la asociație, și-așa plătesc vecinii mei o groază de bani la întreținere, mi-e jenă să-i încarc și cu păcatele chiriașului. I-am pus în vedere să elibereze apartamentul, iar dacă nu o face, intru peste el și-l debranșez de la utilități, dar nu-i pasă, mi-a zis că doar mort iese din apartament. Am mai avut un chiriaș cu probleme, l-am dat în judecată și m-am plimbat prin tribunale peste trei ani… Judecata nu e o soluție, iar el știe asta. Tot ce vreau e să-l debranșez, ca să simtă că nu mai merge, dar prin asociația de locatari, să fie oficial. Președintele mi-a spus clar că nu se bagă în troaca noastră!”. (A. Pamfil).Când se poate implica asociațiaNicolae Stan, vicepreședinte în cadrul Uniunii Asociațiilor de Proprietari, ne-a confirmat că rezilierea contractului de închiriere înainte de termenul stabilit se poate face și la cererea asociației de proprietari, însă numai când chiriașul nu și-a achitat obligațiile ce-i revin din cheltuielile comune pe o perioadă de trei luni. Și asta numai dacă aceste obligații au fost stabilite, prin contractul de închiriere, în sarcina chiriașului, sau dacă are un comportament nepotrivit și tulbură liniștea vecinilor. Neexistând, deocamdată, nici reclamații de la vecini, asociația nu are dreptul să-l acționeze în judecată. Cât privește debranșarea, numai proprietarul poate lua asemenea decizii.