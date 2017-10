Colțul constănțeanului supărat

„Dacă avem președinte de asociație, nu înțeleg la ce ne mai trebuie și trei cenzori. Administratorul mi-a spus că fără cenzori nu se poate, că ei au mare răspun-dere. Cam ce răspundere au acești oameni și ce salariu este legal să primească? Sunt supărată că în loc să mi se explice, am cam fost luată peste picior, pe banii mei!” (Georgiana Marina)v v vDincolo de responsabilitățile președintelui, cenzorul sau comisia de cenzori, după cum a hotărât asociația, căci nu vă obligă nimeni să aveți mai mulți cenzori, au atribuțiile pentru care ei înșiși răspund prin lege. Printre alte obligații, cenzorul trebuie să verifice legalitatea actelor și documentelor, a hotărârilor, deciziilor, regulilor și regulamentelor asociației, dar și execuția bugetului de venituri și cheltuieli și gestiunea financiar-contabilă. Atenție, cel puțin o dată pe an au obligația să întocmească și să prezinte adunării generale rapoarte asupra activității lor și asupra gestiunii asociației, propunând și măsuri de îmbunătățire a activității.Cât privește plata, cenzorul sau cenzorii aleși pot fi plătiți pe baza unui contract de mandat, suma fiind cea stabilită de adunarea generală a proprietarilor, la data adoptării bugetului anual de venituri și cheltuieli.În plus, cenzorii pot să răspundă personal sau în solidar, în fața legii și a proprietarilor, pentru daunele și prejudiciile cauzate intenționat proprietarilor.