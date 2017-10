Colțul constănțeanului supărat

Pensionarii constănțeni care au venituri de până la 850 lei beneficiază de abonamente gratuite pe mijloacele de transport în comun, în baza unei hotărâri a Consiliului Local Constanța, în schimb, elevii nu se mai bucură de acest privilegiu. Cu toate că are părinți care pot circula gratuit prin oraș datorită acestei măsuri, cititoarea noastră, Daniela Dina, ca mamă a doi copii elevi, este de părere că vârstnicilor ar trebui să li se reducă numărul călătoriilor, astfel încât municipalitatea să poată acorda: „Ceva reduceri și pentru elevi și studenți, doar ei sunt viitorul țării. Cu toții o să îmbătrânim, nu ne-ar plăcea ca din cauza noastră să se producă atâta vrajbă între oameni. Ce observ eu acum, din cauza pachetelor cu alimente și a abonamentelor gratuite la transportul în comun, pensionarii au ajuns oaia neagră a orașului. Ne învrăjbim unul împotriva celuilalt, o categorie profesională împotriva alteia, o categorie de vârstă împotriva alteia, am ajuns să nu ne mai respectăm”.„Vrajba dăunează grav societăți!”Cititoarea noastră consideră că pentru a pune capăt acestei învrăjbiri, ce apare chiar și în sânul aceleiași familii, municipalitatea ar trebui să evalueze mai atent atât nevoile vârstnicilor, dar și pe cele ale elevilor, astfel încât nici bătrânii să nu mai fie umiliți, nici tinerii să nu aibă senzația că sunt dați la o parte. De asemenea, femeia propune ca o parte din cluburile pentru pensionari, după mici modificări, să fie rezervate elevilor și tinerilor: „În loc să-și facă veacul pe scările blocurilor, acești copii s-ar aduna într-un loc unde, chiar șah sau table dacă ar juca, și tot ar fi mai bine. Ar trebui ca echipa care conduce Constanța să se gândească la aceste idei, pentru că e păcat să ne înjurăm între noi. Avem și așa destule greutăți, măcar să fim mai buni unii cu alții! Nu de alta, dar vrajba dăunează grav societății!”