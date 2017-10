Colțul constănțeanului supărat

„M-am născut în Timișoara și m-am mutat cu familia în Dobrogea în urmă cu aproape 40 de ani. Mai am încă rude acolo și, sincer, am momente când regret că mi-am schimbat domiciliul. Impresia mea că, prin influența nemțească, și românii de acolo au căpătat ceva în plus la educație, nu vreau să-i jignesc pe dobrogeni, dar asta e părere mea. Vorbesc des la telefon cu un văr, lui m-am plâns că pe la noi sunt impozite mai mari decât acolo, că și căldura e mai scumpă, chestii din astea… El mi s-a plâns că poliția din Timișoara s-a gândit să-i amendeze pe cei care scutură pături, covoare… la balcon sau la ferestre. Ne-am amuzat teribil, dar proiectul ăsta ar fi serios, amenda ar porni de la 500 de lei și ajunge la 1000 de lei” - ni s-a confesat A. Zaru, căruia i-ar conveni teribil ca, după acest model, poliția constănțeană să-i poată amenda pe cei care fumează la ferestre sau la balcoane, iar mucurile țigărilor ajung în terasele vecinilor sau… în capul trecătorilor. Chiar și o amendă de 300 de lei o consideră suficientă pentru descurajarea acestui obicei, de care, cel puțin șase dintre vecinii săi nu s-au putut debarasa până acum, în ciuda repetatelor discuții. Cu atât mai mult este nevoie de o măsură coercitivă, căci nu este, nici pe departe singurul deranjat de această lipsă de respect din partea vecinilor.RecomandăriCititorul nostru crede că autoritățile locale ar trebui să fie cu ochii și pe cei care nu strâng mizeria lăsată pe stradă, în fața blocului, în parcuri de propriul câine: „M-am săturat să tot fac slalom printre rahați de câine pe stradă sau în parcuri, vreau să trăiesc într-un oraș curat, civilizat. Dacă la timișoreni se dau amenzi pentru comportament necivilizat, căci despre asta e vorba, la noi de ce nu s-ar da? Sau bugetul Constanței n-are nevoie de bani?”