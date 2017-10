1

gunoaie

In urma cu ceva timp ma aflam vizavi de city park si am asistat la o scena teribila. Gardianul public care patruleaza pe-acolo si care este acelasi de vreo 2 3 ani si-a scapat sapca in cosul de gunoi din statie si pt a o recupera a scos cosul de gunoi de pe stalp , l-a rasturnat cu susul in jos ,si-a ales sapca din mormanul de gunoi, dupa care a pus cosul de gunoi la loc , iar gunoaiele le-a lasat imprastiate pe jos . Toate acestea s-au intamplat sub ochii unor oameni ce asteptau in statie si care nu au schitat niciun gest . Ce sa intelegem de-aici?