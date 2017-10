Colțul constănțeanului supărat

De ceva timp, asistăm la o situație, pe care mai mulți cititori o consideră „anormală și profund dăunătoare”. Este vorba despre aglomerația la care asistăm după ce noul Cod Rutier a băgat spaima în șoferi, care s-au îngrămădit, pe ultima sută de metri, să-și preschimbe permisele auto. Ei spun că o fac pentru a scăpa de taxele suplimentare ce vor fi introduse de la întâi ianuarie.De altă părere sunt unii pietoni, care deși le dau într-un fel dreptate, referitor la analizele medicale (de la 19 ianuarie, potrivit noii legi, șoferii vor fi obligați să-și facă analize medicale, înainte de a-și preschimba permisul. În plus, noul permis de conducere pentru șoferii profesioniști va avea o perioadă de valabilitate de cinci ani și nu de 10, așa cum este în prezent), atrag atenția autorităților că ar trebui să trateze cu mai multă respon-sabilitate această chestiune. Nu de alta, dar toți șoferii trebuie să fie sănătoși, să aibă o bună vedere și un auz la parametri normali.Cititoarea noastră, Cornelia Cazan, cunoaște câteva persoane în vârstă, ale căror documente mai au mult până să expire, dar care au preferat să stea la coadă ore în șir numai să nu fie nevoite să-și facă analizele medicale: „Așa e normal, o spun medicii, nu eu, după o anumită vârstă, văzul scade, auzul scade, inima face figuri… Am observat la aceste cozi foarte multe persoane în etate, le doresc mulți ani înainte, însă nu sunt de acord să fugă de analizele medicale. E adevărat că permisele o să fie mai scumpe și la criza ce-o trăim, asta le mai lipsea. La câte accidente se întâmplă, eu cred că investiga-țiile pentru vedere, auz și inimă ar trebui să se facă chiar în fie-care an și să fie gratuite, indi-ferent de vârsta șoferilor. Mi se pare o asumare de către autorități a unor eventuale probleme de sănătate, mai ales că i-am văzut pe mulți declarând că majoritatea celor care au dat buzna să-și preschimbe permi-sele de conducere departe de termenul de expirare vor să evite vizita medicală”.