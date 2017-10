Colțul constănțeanului supărat

În ziua de 14 ianuarie decembrie 2011, exact acum un an, în timpul serviciului de pază pe care-l efectua, Nicolae Nanu s-a ales cu omoplatul distrus după ce a fost bătut de un hoț care încerca să fure bunuri din unitatea la care era angajat. La acel moment, patronul i-a promis că se va ocupa și va sesiza poliția: „Eu am stat mai mult prin spitale, după aia mi-am schimbat serviciul mai aproape de casă. Problema e că am rămas cu sechele, iar actualul șef mi-a spus că ar fi cazul să mă interesez la poliție, să aflu în ce stadiu mai e dosarul. L-am căutat pe fostul patron, care s-a scuzat că a avut și alte necazuri pe vremea aia, pur și simplu a uitat să depună plângere la poliție, mai ales că hoțul n-a apucat nici măcar să intre în sediu, n-a fost nicio pagubă, în afară de bătăile mele. Îi sunt recunoscător, m-a ajutat cu bani pentru spital, tratamente, și de Crăciun mi-a trimis un ajutor și pachete la copii, dar eu trebuie să dau de urma hoțului și nu știu cum”.Având în vedere că poliția pe raza localității unde s-a produs incidentul nu a fost sesizată la momentul respectiv, nici de dumneavoastră, nici de către reprezentantul firmei la care ați fost angajat, după cum ne-a explicat consilierul juridic Carmen Gigică, puteți încerca acum să depuneți o plângere la poliție. Ar fi bine să aveți pregătite dinainte și documentele medicale, să discutați și cu martorii, dacă au existat.