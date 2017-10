Colțul constănțeanului supărat

„Se tot spune clientul nostru, stăpânul nostru! Eu cred că formula asta, veche de pe vremea comuniștilor, e valabilă numai când vrei să cumperi ceva. După ce ai apucat să dai banul pe un lucru, chit că ăsta are hibe, greu mai primești banii înapoi sau ți se rezolvă onorabil cererea. Supărarea mea este că am cumpărat un set de oale de bucătărie cu capac. Erau bine mersi ambalate, m-am uitat pe poză, pe mărimi, era ce-mi trebuie, n-am mai desfăcut ambalajul. A mai cumpărat înaintea mea cineva și a făcut la fel. Ghinion sau nu, lipsea un capac, iar o oală era mai mică decât arăta poza. N-am putut să mă întorc imediat la magazin, dar a doua zi m-am prezentat la prima oră, ca să fiu certată că n-am desfăcut pe loc pachetul, că asta nu se face, că cine știe ce combinații de oale am făcut eu. În plus, i-am dat bonul vânzătoarei, însă aceasta susține că n-a primit așa ceva. Eu știu că au foame de clienți, dar nici chiar așa. Mai există vreo soluție și pentru mine? Am vrut să vorbesc cu șeful magazinului, dar n-a fost posibil!” – ni s-a plâns Dora Onofrei.v v vÎn general, având în vedere că… s-a pierdut bonul, astfel de situații ar trebui rezolvate pe cale amiabilă, potrivit OPC. Așadar, încercați o discuție cu șeful magazinului, iar dacă nici de această dată nu reușiți să intrați în posesia unor produse fără defecte, este dreptul dumneavoastră să depuneți o reclamație la Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor. Reclamațiile de acest gen se fac în scris, dar și în format electronic, urmând să primiți răspunsul în termenul legal. Atenție, însă, sesizările de acest fel trebuie să fie însoțite de toate documentele probatorii: factura fiscală, bon fiscal sau chitanță, contract, certificat de garanție sau alte documente, după caz. De asemenea, sunt necesare datele dumneavoastră personale, adresa și numărul de telefon. Cum problema, în cazul dumnea-voastră, o constituie bonul de casă, va trebui să insistați în a dovedi că cele relatate corespund realității.