Colțul constănțeanului supărat

Potrivit unui studiu finalizat în noiembrie a.c. de Asociația Alternative Sociale, peste 21.000 de copii s-au întors în ultimii patru ani din Italia și Spania în școlile din România. Aceeași cercetare arată că o treime dintre copii au întâmpinat dificultăți de readaptare și probleme emoționale. Din această cauză, 21.325 copii care au revenit din Italia și Spania au solicitat, în perioada ianuarie 2008 - mai 2012, echivalarea studiilor pentru reînmatricularea în sistemul educațional românesc. Cei mai mulți dintre aceștia au fost din județele Bacău (1.118), Neamț (973), Iași (943) și Galați (913). Un vârf al remigrației a fost atins în anul 2009, când peste 7.000 de copii au solicitat echivalarea studiilor pentru reînmatricularea în sistemul educațional românesc. Potrivit estimărilor autorilor studiului, numărul copiilor care revin în țara din Spania și Italia reprezintă două treimi din totalul celor care remigrează. În ceea ce privește efectele negative, studiul arată că acești copii au un grad de anxietate mediu sau ridicat, sunt temători, ezitanti în relațiile cu adulții, dar și cu cei de o vârstă apropiată. În plus, mulți au cam uitat limba, iar asta chiar e o mare problemă.Nu lăsați copiii să uite limba românăDupă ce ne-a prezentat un decupaj din presă cu datele de mai sus, cititoarea noastră, Ileana Pârvu, ai cărei nepoți s-ar putea afla oricând în aceeași categorie, a simțit nevoia să spună unele lucruri: „Fiica mea are doi copii, unul născut în România, al doilea în Spania. Ea crede că o greșeală mare pe care o fac părinții când ajung într-o țară străină este să le interzică să mai vorbească ro-mânește, pe motiv că numai așa pot să învețe limba din țara unde trăiesc. În plus, mulți se feresc să spună că sunt români de rușine… Pentru că mereu a vrut să se întoarcă în țară, fiica mea și-a înscris copiii la o profesoară de română care îi ajută pe copiii români să nu uite limba lor, e un program al Guvernului, ceva de genul… Păcat că nu toți românii profită de asta!”.Într-adevăr, în Spania, ca în multe alte țări din lume, limba română este predată de profesori selectați de Institutul Limbii Române de la București în cadrul unui program început în 2007 de Guvernul de atunci și care este unul dintre puținele care îi mai ajută în mod concret pe copiii români. Cititoarea noastră recomandă tuturor românilor să valorifice această șansă, chiar dacă n-o să se întoarcă niciodată în țară!