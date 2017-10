Colțul constănțeanului supărat

De ani de zile, Aneta Dogaru a făcut toate diligențele care i-au stat în putere pentru a-și convinge vecinii că singura soluție pentru a face economie la întreținere este ca locatarii să-și dea acordul, în sfârșit, pentru includerea în fondul de investiții pentru primăvara viitoare a lucrărilor de izolare termică a blocului: „Aproape toate blocurile din orașul ăsta s-au izolat și toată lumea vede efectele. La noi sunt oameni mai delăsători, nu-mi permit să-i numesc altfel. După ce i-am convins cu greu să ținem adunare, s-au scandalizat de felul cum s-a votat. Președintele ne-a spus clar că la investiții, votul se calculează după cota-parte pe care o deține fiecare pro-prietar. Sincer, și mie mi se pare o chestie curioasă, în plus, din asta, iar s-a amânat lucrarea”.v v vDoamnă Dogaru, într-adevăr, în baza legii, fiecare proprietar are dreptul la un vot pentru proprietatea sa. Când este vorba însă de hotărâri care privesc stabilirea fondu-rilor de investiții pentru conso-lidare, reabilitare și moderni-zare, într-adevăr, votul fiecărui proprietar are o pondere egală cu cota-parte din proprietatea comună, deci nu este o invenție a nimănui.Este bine de știut și că proprietarul poate fi reprezentat în adunarea generală de către un membru al familiei sau de către un alt reprezentant care are o împuternicire scrisă și semnată de catre proprietarul în numele căruia votează. De asemenea, un singur membru al asociației de proprietari are dreptul să reprezinte unul sau mai mulți membri absenți, numai dacă prezintă împuternicire semnată de către cei în numele cărora votează. În situații excepționale, hotărârile pot fi luate prin acordul scris al majorității proprietarilor unei scări sau unui bloc, membri ai asociației de proprietari, pentru probleme care îi vizează direct, pe baza de tabel nominal.