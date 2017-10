Colțul constănțeanului supărat

„Ca și când nu e destul că l-am pierdut pe tata, proprietarul vrea s-o dea pe mama afară din casă, după 12 ani de chirie cu contract și impozit la Fisc. O ține una și bună s-o iau la mine, dar uită că stăm cinci persoane în două camere. E obligată mama să plece din casă pe motiv că titularul contractului de închiriere nu mai trăiește? În ce țară trăim? Plus că mereu plătește chiria la timp!” (Cornelia Vărgatu).Exact pentru a evita astfel de situații, se recomandă ca închirierea locuințelor să se facă pe baza acordului dintre proprietar și chiriaș, consem-nat prin contract scris, înregistrat apoi la organele fiscale. Or, una dintre clauzele ferme ale unui asemenea document este perioada valabilității, care trebuie respectată de proprietar atâta vreme cât și chiriașul respectă cu sfințenie obligațiile care îi revin.Pentru că în cazul de față, proprietarul nu are a reproșa nimic chiriașului, nerespectarea acestei clauze este un abuz. Asta, întrucât Legii locuinței, la decesul titularului contractului de închiriere, după caz, închirierea continuă în beneficiul soțului sau al soției, dacă a locuit împreună cu titularul; în beneficiul descendenților sau al ascendenților, dacă au locuit împreună cu acesta sau chiar în beneficiul altor persoane care au avut același domiciliu cu titularul cel puțin un an și care au fost înscrise în contractul de închiriere.Chichiță! Potrivit consilierului juridic Carmen Gigică, probabil că proprietarul apartamentului în discuție mizează pe faptul că, în cazul decesului titularului, contractul de închiriere încetează în termen de 30 de zile de la data înregistrării, fără să ia în calcul că acest lucru e posibil numai dacă alte persoane care au stat cu titularul nu solicită să rămână în continuare chiriașii acelui spațiu. Dacă astfel de probleme nu se rezolvă pe cale amiabilă, se poate merge în instanță.