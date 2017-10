Colțul constănțeanului supărat

„Am citit articolul din Cuget Liber referitor la dezastrul de la Urgență și vreau să vă felicit sincer pentru tot ce s-a scris acolo. De mult așteptam să se spună lucrurilor pe nume, e un sector sensibil și ce-mi pare mie rău este că din cauza unora care n-au niciun respect, în primul rând pentru munca lor și după aceea pentru oameni, suferă și cei corecți. Pentru că trebuie să fim sinceri, sunt și foarte mulți medici corecți, și foarte multe asistente corecte, care nu bat niciun apropo ca să te simți obligat să dai șpagă”.Am citat-o pe Steliana Iorgu, care ne-a spus că în cursul lunii iulie a.c., tatăl său a avut o gravă problemă de sănătate și a fost nevoit să ajungă la Urgență. Inițial, femeia susține că a fost preluată de o asis-tentă, care i-a cerut indicii în legătură cu starea tatălui său. Apoi a apărut o altă persoană cu ecusonul întors pe partea neinscripționată, care i-a șoptit ceva la ureche. „Instantaneu, tânăra asistentă a venit la mine și m-a rugat să mai aștept, că are ceva urgent de făcut la un caz mai grav. După 15 minute, s-a întors colega ei, cea cu ecusonul pe invers, care mi-a aruncat câteva priviri cu subînțeles, dar nu m-a întrebat nimic vreo zece minute. Când am văzut că nu mă mai bagă în seamă, m-am dus eu peste ea și am rugat-o să mă asculte, să-l vadă cineva pe tata că se simte rău. M-a rugat să aștept că sunt urgențe și mai grave și am tot așteptat! Când m-am dus din nou peste ea, mi-a spus că au prioritate cei veniți cu ambulanța, să am răbdare, că tata nu pare așa de grav!”.Abia după ce s-a plâns unor cunoștințe cu probleme mai severe de sănătate, femeia a aflat un… amănunt pe care nu-l luase niciodată în calcul: „Habar n-am avut că șpaga se bagă imediat în buzunar, înainte ca măcar să deschizi gura și să-ți plângi durerea! Sincer, aș fi dat oricum bani, dar la sfârșitul consultației, așa am făcut mereu. N-am știut că s-au schimbat regulile. Tare aș vrea ca articolul dum-neavoastră să aibă vreun efect!”.