Colțul constănțeanului supărat

Se numește Constantin Stoian și a ales această cale de comunicare din convingere că problemele pe care dorește să le facă publice pot ajunge mai ușor în atenția primarului și a subalternilor săi: „Nici nu știu cu ce să încep din dorința de a spune cât mai multe, dar și cât mai concis. Deci, am 77 de ani, sunt pensionar de peste 16 ani și constănțean get-beget. Sper ca rândurile ce urmează să nu mă înca-dreze în categoria impertinenților, dar nici a amărâților, cum îi place domnului primar să-și categorisească conce-tățenii. Toți știm că din această vară, liberalii și mai ales social-democrații sunt majoritari și în municipiu, și în județul nostru. Îi întreb, pe această cale: V-ați gândit, după câștigarea alegerilor din vară, la oameni? Ce aveți de gând pentru iarna ce vine și pe mai departe? Plus că ați obișnuit o mare masă de manevră să primească niște pachete lunare, evident, tot din impozitele și taxele plătite de noi. După alegeri, mai exact iulie, august și uite că suntem la sfârșitul lui septembrie, și cei care aveau acest drept au constatat că s-a schimbat modificarea…”.Din păcate, lista supărărilor cititorului nostru nu se termină aici. Vom continua să le facem publice în alte ediții ale ziarului nostru.Alte voci, aceeași supărareUn alt cititor, Victor Anton, a observat că până și cei mai înverșunați susținători ai primarului au început să cârcotească prin cluburile de cartier ale pensionarilor în legătură cu de-acum celebrele pachete cu pui și făină: „Pentru un pensionar mo-dest, un pui contează. Oamenii sunt tare supărați că n-au mai primit nimic de la alegeri și nici nu mai speră la pachet. Mazăre abia și-a început mandatul, doar n-o să-l dea jos niște amărâți de pensionari!”.