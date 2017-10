Colțul constănțeanului supărat

Supărat foc pe taximetristul care s-a fofilat de la pornirea aparatului de taxat, Liviu Marcu a considerat că este datoria lui, de client, să atragă atenția asupra unei situații care proliferează, în primul rând, din vina solicitanților acestor servicii de transport: „Trebuia să ajung la o nuntă în Mamaia și ce-a zis omul, e noapte, merg la distracție, ce rost mai are să pornească aparatul de taxat? Nici după rugăminți repetate n-a vrut să-l pornească. Eram foc de nervos, i-am zis câteva, iar când am coborât am apucat să notez numărul. I-am făcut reclamație și la firmă, dar m-am gândit că n-ar fi rău să se scrie și la ziar. Nu toți taximetriștii sunt așa, dar cei care au un cui pentru aparatul de taxat sunt destui, o spune un om care circulă destul de des cu taxiul. Mai ales dacă te știu de client, aproape că te con-sideră prieten, își imaginează că merge. Asta m-a deranjat cel mai tare, plus că m-a luat la per tu, de zici că ne cu-noșteam de-o viață. Când i-am spus că nu e-n regulă, că eu vreau să circul cu aparatul pornit, s-a uitat chiorâș la mine și mi-a spus că sunt singurul… nuntaș care-i reproșez asta”.Puțină atitudineFără intenția de a generaliza, pentru că a întâlnit mulți taximetriști sau chiar șoferi de maxi-taxi corecți, serioși, cititorul nostru crede că astfel de lucruri se întâmplă și pentru că oamenii înghit și tac, renunțând să-i reclame șefilor, atâta vreme cât au această posibilitate, mai ales că taxiurile și microbuzele au datele de identificare la vedere.Întrucât suntem în plin sezon al nunților, bărbatul consideră că s-ar impune, atât o intensificare a ac-țiunilor de control, cât și o implicare a clienților și călătorilor, de a căror tăcere, astfel de indivizi profită cu nonșalanță maximă: „Una e să-i las eu bacșiș cât vreau și dacă vreau, și alta e să-mi facă el prețul după cât sunt de nuntaș!”