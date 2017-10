Colțul constănțeanului supărat

Vi s-a întâmplat să plătiți din propriul buzunar și cheltuielile vecinilor dumneavoastră de la parter, care sunt, de fapt, societăți comerciale? Este bine să știți că indiferent de obiectul de activitate pe care îl au firmele de la parterul blocului, au obligația să plătească întreținerea ca orice proprietar.„Am cumpărat de la cineva un spațiu la parterul unui bloc, vreau să deschid o farmacie. Nici n-am început amenajarea, că m-am și trezit cu șeful de asociație, care m-a avertizat să plătesc la timp toate dările către asociație, dar nu mi-a dat nimic în scris. Mi-a înșirat acolo o grămadă de obligații, inclusiv femeia de serviciu, pe care n-am de ce s-o folosesc. Cum ar veni, dacă am firmă la parter, trebuie să fiu banca locatarilor! Mi s-a părut că se profită și aș vrea să știu ce obligații am față de asociație, ca să nu mă trezesc în proces cu locatarii”, ni s-a plâns Aurel Miron. Bărbatul e curios dacă aceleași obligații le au și unitățile de stat față de asociații?Cheltuieli ca ale oricărui locatarCorect ar fi fost ca președintele asociației să vă dea, în scris, o listă cu toate obligațiile pe care le aveți către asociație. Cum nu știm din ce motive acest lucru nu s-a întâmplat, este bine să știți că listele lunare de plată afișate la avizier trebuie să îi cuprindă și pe proprietarii spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință de la parter pentru o serie de cheltuieli. Cât privește lista desfășurată cu obligațiile, o puteți consulta din Legea nr. 230 din 2007 privind funcționarea asociațiilor de proprietari.Și statul are aceleași obligațiiEste adevărat că sunt situații în care proprietarii de spații de la parter au fost practic subvenționați de ceilalți locatari din bloc din cauza necunoașterii sau neaplicării legii de către administratorii de bloc, mai ales dacă era vorba despre sediul unor instituții de stat. Or, potrivit legislației, și instituțiile de stat care dețin proprietăți în blocuri au obligația să delege persoane care să colaboreze cu asociația de proprietari în acest scop.