Colțul constănțeanului supărat

Din ce în ce mai mulți români bolnavi se simt mai bine în preajma animalelor, considerate adevărați terapeuți, cel puțin asta arată studiile. Realitatea dove-dește însă că la fel de numeroase sunt și persoanele care nu le suportă, isterizându-se până și la simpla lor prezență. Iar de aici și până la a alerta autoritățile, pasul este unul mic.Asupra acestui aspect a dorit să atragă atenția Cristiana Voicu: „Soțul meu are 59 de ani și a fost diagnosticat cu diabet, are mari probleme cu vederea. Pentru că nu avem copii, un medic ne-a reco-mandat să ne luăm un câine de companie din rasa «Caniche»”.Femeia ne-a mărturisit că a cheltuit ceva bani pe cărți de specialitate, s-a documentat suficient pentru a ști cum să facă din acest câine un ajutor pentru soțul său, iar după ce s-a convins și din alte surse că acest patruped este recunoscut ca un adevărat… conducător de orbi a cumpărat unul. Problema este că, pe de o parte, câinele a reușit să-i ajute soțul în normalizarea glicemiei, iar pe de altă parte, „să mă bage în gura unor vecini, nu vreau să le spun răutăcioși, sunt vecinii mei, poate doar neînțelegători. Știu că la bloc, a crește un câine nu este un lucru simplu, dar atâta timp cât ești corect cu vecinii, câinele este sănătos, nu face mizerie, nu deranjează pe nimeni, nu cred că e motiv de scandal. Vecinii mei nu înțeleg nimic din toate astea, ei fac urât când văd și o pisică, de fapt, orice animal…”.Cerc viciosLa nicio lună de la adoptarea câinelui, s-a trezit cu sectoristul la ușă, care a avertizat-o că vecinii i-au reclamat „potaia“: „Ba că îi trezește de șapte ori pe noapte, ba că lasă multă mizerie, și pe scară, și în fața blocului, ba că sperie copiii și e plimbată fără lesă și alte minciuni gogonate”.Supărată, femeia dorește să atragă atenția vecinilor pe aceas-tă cale („o discuție civilizată, normală, cu ei este imposibilă”) să facă un minim efort pentru a învăța și ei ce înseamnă un gest de afecțiune din partea unui animal. În plus, ar fi bine să țină seama și de părerea specialiș-tilor, care susțin că bolnavii care optează pentru îngrijirea unui animal uită, din când în când, de problemele de sănătate pe care le au. „Și, fără a suna a amenințare, că niciodată nu se știe ce-ți oferă viața! Azi ești sănătos, mâine nu se știe…”.