In cursul zilei de 22.08.2012 la ora 14;04 alimentarea cu energie electrica a zonei Mamaia-Sat a fost intrerupta brusc. Anuntati telefonic la serviciul "dispecerat" despre incident, angajatii ENEL Distributie Dobrogea comunica sec: "Vom trimite o echipa!" si iti trantesc telefonul in nas, inainte de a mai apuca sa intrebi "Cand?" La ora 14:35 mai suni o data sa intrebi daca au trimis echipa. Aceeasi atitudine: "Am trimis echipa. Este acolo! Pe strada M7 este un cablu cazut!" La ora 16:04 apare si echipa. O minunatie de echipa. Toti cei 7 oameni se apuca de treaba. Se suie tacticosi in macaraua auto INCHIRIATA de la altii, afla cum functioneaza nacela, si incep sa lucreze. In timpul acesta, caldura face aerul irespirabil atat in casa cat si afara, tot ce ai in congelator incepe sa se dezghete, iar consumatorul captiv incepe sa arunce de prin frigider o ciorbita care s-a stricat, o tocanita care a capatat un gust aparte. Pe la ora 16:35 intrebi un "intelept" din echipa: - Cat mai dureaza? Si iti raspunde cu fata senina - Nu stiu! - Dar ce stii? Urmeaza ridicarea elocventa din umeri Mai suni inca o data la obositii de la dispecerat si, dupa 17 minute de asteptare, intrebi: - Cat mai dureaza pana se remediaza situatia in Mamaia Sat? - Aaaaaa, pai vreo 3-4-5 ore. Si bineinteles, avand educatia ENEL, iti tranteste telefonul in nas. Te mai duci inca o data pe la 18:30 sa vezi ce face echipa de interventie trimisa si constati ca sunt reprezentatii locali perfecti ai renumitului Dorel: 7 se uita atent la ce lucreaza 2 de pe stalp. Pe la 19:50 mai vrei sa afli noutati si suni la dispecerat. Iti raspunde o animatoare robot care te anunta ca pentru problema din Mamaia Sat "... se preconizeaza remedierea situatiei in jurul orei 21:00" Bineintele ca la ora 21:00 nimic nu se remediase asa ca mai suni o data la 21:10 si intrebi de ce esti mintit cu regularitate de catre ENEL. Plictisitu' de la telefon iti spune ca mai dureaza 45 de minute pana ai voie sa primesti curent! Bineinteles ca in timpul acesta pe cei de la ENEL in doare fix in cot: ei au puterea! Puterea de a te lasa fara curent cand vor ei! Puterea de a-ti deteriora aparatele care functionau in momentul in care intrerup ei curentul Puterea de a te innabusi sau de a te ingheta in casa. Si multe alte puteri. Nu au o singura putere: Puterea bunului simt. Se vaita de ani de zile ca au o retea invechita! Si se lauda ca fac investitii! Si stai sa te intrebi: de ce mint oare? Si vine si raspunsul simplu: pentru ca atat stiu, atat pot si atat vor. Si apare si completarea fireasca: pentru sunt protejati de toata adunatura de politicieni. Dovada? Niciodata curentul nu se intrerupe la hotelurile conduse din umbra de politicieni, decat daca cei de la hoteluri fac prostii. In rest ... ENEL ofera prioritate la furnizarea curentului catre orice hotel care are in spate un politician. Populatia? Ia sa ne mai lase in pace cu pretentiile lor! ALOOOOOO! ENEL! CAND O SA AVETI SI PUTEREA BUNUL SIMT? Cand o sa educati cimpanzeii sa nu iti mai tranteasca telefonul in nas? Cand o sa furnizati energia la parametrii corecti? Nu ca as astepta vreun raspuns de bun simt de la voi, in aceasta viata.