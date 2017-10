Colțul constănțeanului supărat

Indiferent dacă după ce se va desprinde din casa părintească va locui la bloc sau la curte, părinții i-au transmis, în toată perioada copilăriei, că o relație bună cu vecinii este o condiție esențială a propriei liniști sufletești: „Mi-au împuiat capul de mică, să nu uit de învățăturile lor, că niciodată conflictele cu vecinii nu duc la nimic bun. Îmi dădeau tot felul de exemple, cu vecini care se șicanau prin tribunale pentru te miri ce… Din păcate, oricât aș lăsa de la mine, o relație ca lumea cu un vecin nu cred că o să am vreodată. Locuiesc de curând la cartier, am făcut greșala să-i spun vecinului din stânga casei mele că mie nu-mi place deloc să mă cert. Omul a băgat la cap și, convins că n-o să reacționez, și-a mărit bucătăria de vară și a lipit-o de gardul meu, am fost nevoită să-l desființez pe acea porțiune. L-am întrebat dacă are autorizație, dar mi-a vorbit foarte urât. Ceea ce mă deranjează este că are mulți vizitatori, habar n-am din ce motiv și e multă gălăgie. Avea voie să facă modificarea asta fără acordul meu? Ce pot să fac în situația asta?” (Maria Ion).Procedura de urmatDacă pe cale amiabilă nu reușiți să ajungeți la un compromis, puteți să depuneți o sesizare la Primăria Constanța, urmare căreia un inspector al Direcției Corp Control să verifice la fața locului dacă vecinul dumneavoastră are sau nu autorizație pentru încăperea despre care vorbiți. Cât privește aplanarea conflictelor ce țin de tulburarea liniștii publice, aceasta este de competența poliției. Dacă, în virtutea educației primite în familie, nu vreți să mergeți atât de departe, puteți să apelați la serviciile unui mediator, care să poarte o discuție cu toți cei implicați în această delicată situație.