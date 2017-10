Colțul constănțeanului supărat

Însuși guvernatorul Băncii Naționale a anunțat, zilele trecute, că deprecierea leului a fost influențată și de factori externi, dar și de tensiunile interne și de tot felul de incertitudini. Codrin Zglo-biu nu are pregătire superioară în domeniul economic, în schimb deține o mică firmă și simte pe propria piele ce înseamnă, concret, evoluția atât de drastică a cursului valutar. O vreme a fost optimist și a considerat că încrâncenatul moment politic actual va fi până la urmă depășit, iar cursul de schimb își va reveni. Citește și el presa cu profil financiar, este direct interesat să afle ce noutăți apar în materie economică, iar faptul că două bănci mari și-au exprimat public punctele de vedere, avertizând că bietul nostru leu va avea nevoie de aproape un an pentru a reveni la cotația de dinaintea crizei politice, l-au îngrijorat: „Aceste prognoze drastice m-au pus pe jar mai tare ca soarele de afară. Nu mai vreau să comentez politic, nu vreau să fiu acuzat de cunoscuți că țin cu unii sau cu alții. Am avut și eu pasiuni politice, dar acum m-am liniștit. Când văd că leul a luat-o razna, iar guvernanților noștri chiar nu le pasă, mai pot eu să-i susțin cum am făcut-o până acum? Sunt foarte, foarte supărat pe acești oameni care n-au avut răbdare până la alegerile din toamnă să-și regleze conturile politice. Au preferat să ne regleze nouă conturile financiare, adică să ni le golească de tot. Sunt aproape falit, nu mai știu ce să fac pentru ca familia mea să supraviețuiască. Iar ca mine, sunt milioane de oameni. Dacă nu mor de dragul nostru, măcar de dragul supraviețuirii lor politice să se ocupe de problemele țării și să renunțe la răzbunare. O să răspundă cineva pentru halul în care ne-au adus orgoliile lor nemăsurate? Cum rămâne cu promisiunile făcute? Sau tot prostimea o să răspundă veșnic, prin sacrificii? Cum ni se asigură traiul decent prevăzut de Constituția de care se face atâta caz?”.