Colțul constănțeanului supărat

Părinții îi povesteau Marianei Oprea că pe vremea comuniștilor, în timp ce majoritatea cunoscuților ieșeau, duminica (pe atunci se lucra inclusiv sâmbăta) la pădure, ai săi obișnuiau să meargă, duminică de duminică, la mare, la Costinești. Aveau acolo o căsuță moștenită, deci problemele cu cazarea erau excluse din start. Ca să nu fie singuri, de fiecare dată își invitau și câțiva prieteni: „Multă vreme, am păstrat și eu tradiția familiei și, împreună cu prietenii, mergeam la Costinești, de data asta în week-end, e altceva. Sunt supărată că, de vreo doi ani, prietenii mei preferă să meargă la Nisipurile de Aur ale bulgarilor, nu le mai place Costineștiul. Au prins gustul vacanțelor la bulgari, ei spun că e OK, plus prețuri mai mici și o grămadă de facilități”.Cititoarea noastră crede că această practică a înflorit și datorită promovării exagerate și, din punctul ei, nejustificate, a litoralului bulgăresc. Niciodată nu va accepta, probabil dintr-un patriotism pe care amicii săi îl consideră depășit pentru vremurile noastre, să lase banii în vistieria bulgarilor. Pentru că nu e vorba despre un concediu pe care oricine are dreptul să și-l petreacă în ce țară dorește, ci pur și simplu despre o meteahnă pe care nu o mai suportă: „Li s-au furat din mașini, chiar și din hotel, tot felul de lucruri, și cu toate astea nu trecea luna să nu dea iar fuguța la Albena! Nu înțeleg de ce românii noștri nu știu să-și promoveze litoralul sau măcar să-i copieze pe bulgari, dacă tot au lipici la turiștii noștri? Ba, mai rău, le fac bulgarilor reclamă, de multe ori fără să-și dea seama. Nu fac agenda nimănui, dar tare mi-aș dori ca prietenii mei să-și revină la vechiul obicei de a-și face week-end-urile la Costinești și nu la Nisipurile de aur!”