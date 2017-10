Colțul constănțeanului supărat

„I-am spus și personal primarului Mazăre că am prins frica hoților, să fie mai mulți polițiști locali pe străzi. A recunoscut că așa este și a promis că o să ia măsuri. M-am gândit că e mai bine să mă apăr singur și să am și eu în casă o armă adevărată, că doar am făcut armata. Am auzit că nu oricine are acest drept” (Victor Dan). Într-adevăr, când este vorba despre autorizația de procurare a unei arme letale, au dreptul să facă o asemenea achiziție persoanele care au îndeplinit, cumulativ, următoarele condiții: a) au împlinit vârsta de 18 ani; b) dovedesc necesitatea procurării armelor, în funcție de destinația acestora, prin documente justificative stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi; c) nu au fost condamnate, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate mai mare de un an, pentru infracțiuni comise cu intenție; d) nu sunt învinuite sau inculpate în cauze penale pentru fapte săvârșite cu intenție, pentru care legea prevede o pedeapsă al cărei maxim special este mai mare de un an; e) sunt apte din punct de vedere psihologic și medical și nu suferă de alte afecțiuni stabilite prin ordin al ministrului sănătății, care ar putea pune în pericol propria viață sau a altora, dacă ar deține sau ar folosi arme și muniții; f) nu prezintă pericol pentru ordinea publică, siguranța națională, viața și integritatea corporală a persoanelor, conform datelor și informațiilor existente la organele competente; g) au absolvit un curs de instruire teoretică și practică, organizat de o persoană juridică autorizată pentru această activitate, în condițiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi; h) nu au săvârșit vreuna dintre contravențiile pentru care legea prevede revocarea dreptului de procurare, deținere sau, după caz, port și folosire a armelor; i) nu au pierdut, anterior, arme letale, din motive imputabile lor, procurate în condițiile prezentei legi.