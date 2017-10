Colțul constănțeanului supărat

Supărat că un grup de copii „teribiliști” și-au făcut obiceiul să atenteze la integritatea liftului, punându-i rezistența la încercare prin tot felul de experimente, Paul Codrea și-a jurat că n-o să mai plătească niciodată repararea acestuia, chiar dacă va fi nevoit să urce zilnic cinci etaje. Nici amenințarea venită din partea asociației că dacă nu se va conforma regulilor de conviețuire la bloc nu i se vor primi banii pentru întreținere nu l-a sensibilizat: „Cât timp liftul ăsta n-o să moară de moarte bună, eu nu mai dau niciun ban pe reparații. Nu-mi permit să plătesc toată ziua bună ziua pentru că niște părinți nu sunt capabili să-și strunească copiii. Să plătească ei, dacă au chef, eu nu mai dau niciun ban. Plus de asta, are asociația vreun drept să nu-mi încaseze întreținerea și să mă acuze că mă dau la o parte de la obligații?”. Referitor la obligațiile insinuate de conducerea asociației, într-adevăr, domnule Codrea, legislația care guvernează activitatea acestora prevede că atât proprietarii, cât și cei de la vârful asociațiilor de proprietari sunt obligați să ia toate măsurile necesare pentru repararea și menținerea în stare de siguranță atât a instalațiilor comune aferente, respectiv ascensor, hidrofor, instalații de alimentare cu apă, de canalizare etc., cât și a clădirii, pe toata durata existenței aces-tora. Nerespectarea acestor obligații constituie contravenții. Având în vedere suspiciunile privind stricăciunile produse intenționat liftului de către un grup de copii, ideal ar fi ca acestea să fie și dovedite. Discutați cu cei din conducerea asociației și încercați să rezolvați acest diferend. Totuși, dacă n-o să ajungeți la un numitor comun, vă puteți adresa Serviciului de îndrumare a asociațiilor de proprietari din cadrul primăriei Constanța.