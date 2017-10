Colțul constănțeanului supărat

Indiferent de animozitățile existente la un moment dat între parteneri sau chiar mai mult decât atât, dacă unul dintre părinți a fost decăzut din drepturile părintești, el poate avea întrevederi cu copilul, însă numai cu permisiunea Autorității Tutelare și dacă legea nu prevede altfel. De asemenea, unii dintre părinții aflați în asemenea situații confundă într-atât lucrurile, încât cred că această sanc-țiune, cu adevărat drastică, i-ar scuti de obligațiile privind întreținerea copilului. „Stau și mă crucesc, fără să înțeleg cum un tată, deja decăzut din drepturile părintești din cauză că, după o băută, îi teroriza pe toți din casă, inclusiv pe copil, mai are tupeul să plângă la ușa soției, de care s-a despărțit fără divorț, ca să-și vadă copilul? Plus că, din ambiție că nu e lăsat, de două luni n-a plătit nici măcar pensia ali-mentară. Înainte dădea bani și în plus, iar acum, nici pensia nu-l lasă inima să i-o dea propriului copil” (Valeria Miron).v v vOricât de sensibilă ar fi situația, legea trebuie respectată. Nimeni din familie, fie mama copilului sau o altă persoană, nu sunt în drept să profite de faptul că instanța a hotărât decăderea celuilalt părinte din drepturile părintești. În principiu, părintele în cauză poate să-și vadă copilul, însă numai în anumite condiții, categoric. Iar una dintre aceste condiții este permisiunea Autorității Tutelare din cadrul Primăriei Constanța. Asta, dacă instanța nu a stabilit că astfel de întrevederi pot dăuna dezvoltării fizice și intelectuale a copilului, cu alte cuvinte, contravin intereselor minorului.