Colțul constănțeanului supărat

„O spun cu durere, majorita-tea politicienilor adoră să mintă, cred că și noi, cetățenii simpli i-am încurajat în obiceiul ăsta! Au în sânge talentul de a ne aburi și de a ocoli adevărul. Mă mir cum de mai pot acești oameni să se uite în ochii noștri!”. L-am citat pe Victor Dima, care nu s-a putut abține să nu-și facă publică supărarea după ce a constatat că declarațiile celor din Guvernul abia instalat la cârma țării se bat cap în cap cu cele făcute de Jeffrey Franks, șeful misiunii Fondului Monetar Internațional. Concret, este vorba despre perioada preconizată pentru cea de-a doua tranșă a majorării salariilor bugetare, care în niciun caz nu va fi în cursul acestui an, ci în 2013, Dumnezeu știe în ce perioadă: „Vă spun sincer, când văd că cei din actuala Putere ne mint mai rău ca pedeliștii, mă ia cu frisoane. De ce trebuie să fim noi, mereu, fraierii lor în campa-niile electorale? Toți au promis refacerea salariilor și, sincer, mă îndoiesc că o să ne dea și primele opt procente promise! Cine spunea că e nevoie de o altfel de clasă politică, se plia pe adevărul din România. O întorc și ăștia ca la Ploiești, mai rău ca foștii!”.E așa de greu să spui adevărul?Într-adevăr, la sfârșitul ultimei sale vizite în România, reprezentantul FMI a declarat că Guvernul va finaliza procesul de reîntregire a salariilor bugetarilor abia în anul 2013, iar în luna iunie a acestui an se va aplica o majorare cu doar opt procente. Declarațiile acestuia vin după ce premierul Victor Ponta, ca și ministrul Finanțelor, au apucat să anunțe că salariile vor fi refăcute până la sfârșitul anului.„De unde nu e, nici Dumnezeu nu cere! Accept că sunt proble-me cu banii, văd ce se întâmplă și în alte țări, nu sunt absurd. Însă ceea ce nu mai sunt dispus să accept de la niciun politician este minciuna. Actualul premier s-a tot lăudat că o să fie sincer cu noi. Doar vorbe... În speranța că vrea să fie altfel decât predecesorii, îi recomand, pe această cale, să ne spună doar adevărul, oricât de crud ar fi. Dacă iar va curge cu minciuni, și nu neapărat legate de bani, înseamnă că ne-am întors de unde am plecat! Iar eu, unul, chiar nu mai suport așa ceva”.