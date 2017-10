Colțul constănțeanului supărat

Ştire online publicată Miercuri, 29 Februarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

I s-a întâmplat, mai ales în ultimul timp, să audă tot felul de comentarii pe tema pungilor de plastic. „Când aștepți la casă într-un hipermarket, sau chiar printre rafturi, dacă ești atent, auzi o groază de lucruri. Zilele trecute mi-a atras atenția o discuție ce se dorea elevată, între două femei ce se considerau mari intelectuale, poate chiar erau. După ce-și luaseră câteva pungi de hârtie pentru depozitarea cumpărăturilor, se întrebau de ce mai există pungile de plastic? Aveau informații despre ecotaxa pe aceste pungi și se întrebau care mai este rostul ei” – ne-a spus „ecologista” Mădălina Iorgu, care, după acest episod, s-a simțit obligată să spună că înainte de a face tot felul de comentarii negative la adresa pungilor de plastic, ar trebui ca fiecare să ne întrebăm ce facem la nivelul nostru de educație. Tinde să creadă că, pe la noi, gunoiul se cam bagă sub preț în orice problemă serioasă, de aceea nu a crezut niciodată că eco-taxa sau chiar eliminarea totală a pungilor de plastic din viața noastră ne-ar salva de munții de gunoaie. Și când face această afirmație, se gândește la nenumăratele legi care, dacă ar fi aplicate, ne-ar salva de la mizeria omniprezentă pe malurile apelor, pe plajele litoralului, la ambalajele scăpate pe trotuar sau aruncate pe geamul mașinii.Pe amenzi, nu pe vorbe…„Se fac tot felul de statistici, pe teme dintre cele mai ciudate. Oare s-a făcut vreo statistică din care să aflăm câte amenzi s-au dat în țara asta pentru aruncarea gunoiului în locuri nepermise?” – se mai întreabă cititoarea noastră. Referitor la preferința pentru pungile ecologice din hârtie, nu i-a fost greu să constate că acele doamne n-au făcut vreo legătură cu munții întregi rămași fără păduri în țara noastră. Spre deosebire de punga din plastic, făcută dintr-un produs rezidual al petrolului, punga din hârtie mănâncă oxigenul planetei, lucru cu care nu este de acord, pentru că nimeni n-o poate convinge că este făcută din hârtie reciclată…