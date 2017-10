Colțul constănțeanului supărat

Ştire online publicată Sâmbătă, 25 Februarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Disputele între locatari nu mai miră pe nimeni, însă deranjează cu adevărat dacă sunt artificiale ori declanșate de persoane aflate la o vârstă venerabilă, de la care se așteaptă aplanarea conflictelor, nicidecum alimentarea lor. Cel puțin așa vede lucrurile Natalia Ifrim:„Tot respectul meu față de vârstnici, și eu am părinți și, dacă o să am zile, o să ajung și eu la vârsta lor și nu mi-ar conveni să fiu luată peste picior. Totuși, la noi e o situație mai altfel: tinerii își văd de treaba lor, nu deranjează pe nimeni, iar vreo patru familii de pensionari, din lipsă de ocupație, probabil, fac și desfac în bloc. Parcă țin agenda zilei, e ceva de groază. Când m-am mutat, acum trei ani, vecinii m-au pus în gardă și mi-au recomandat să-i las în plata Domnului. Aș fi avut ocazii, însă pe toate le-am trecut cu vederea. Până când m-am trezit cu sectoristul la ușă, pe motiv că sparg în casă fără autorizație”.Picătura care a umplut paharul…Neavând nimic de ascuns, cititoarea noastră l-a asigurat pe cel venit în control că pentru niciuna din lucrările pe care le face nu are nevoie de autorizație. Probabil că le-a transmis asta și reclamanților, care au luat foc, de data asta, acuzându-și vecinul că ar fi mână-n mână cu omul legii.„Mai bine s-ar informa!“Nu-i place să întrețină conflictul cu venerabilii săi vecini, însă dorește să le transmită, și pe această cale, în speranța că-i va face fericiți, că în interiorul unui apartament se pot face o serie de modificări, fără a fi nevoie de autorizație din partea primăriei, cum sunt și cele pe care le-a făcut el, respectiv: reparații și înlocuiri de tâmplărie interioară, zugrăveli și vopsitorii interioare, reparații și înlocuiri la finisajele interioare, reparații la instalațiile interioare.