Colțul constănțeanului supărat

Ştire online publicată Joi, 23 Februarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Toți copiii își doresc să țopăie în voie, în compania altor pitici, iar atunci când se află într-un spațiu dotat cu echipamente de joacă de ultimă generație, bucuria lor este maximă.Tocmai de aceea locurile de joacă sunt preferatele celor mici. Încântați sunt și părinții, conștienți că un asemenea mod de socializare le va aduce noi prieteni copiilor. Fiind vorba despre o afacere privată, fără intenția de a se amesteca în managementul firmelor de profil, Mariana Trifan s-a gândit că este momentul să tragă un semnal de alarmă asupra unei situații care i se pare în neregulă, respectiv accesul copiilor răciți la locurile de joacă: „Sunt mamă, iar scena la care am asistat zilele trecute m-a pus foarte tare pe gânduri. Mă aflam într-o clinică medicală, eram cu copilul meu, în vârstă de cinci ani, la consult. La un moment dat a venit o tânără, cu o fetiță de șase ani. Înainte de a se supune tratamentului (făcea tratament injectabil din cauza unei răceli puternice, se vedea pe fața micuței că era răcită cobză), fetița a făcut un târg cu mama ei, avertizând-o că face injecția numai dacă după aceea o duce la locul de joacă preferat. Nu numai că i-a promis asta, dar femeia n-a avut nicio problemă s-o spună și cu voce tare. Atunci a intervenit asistenta medicală”.E nevoie de atitudine civicăAșadar, asistenta i-a recomandat mamei să-și țină copilul acasă până când se însănătoșește, căci, evident, dusă la un loc de joacă în acel moment, riscul de a-i îmbolnăvi pe ceilalți era iminent. Atitudinea femeii i-a lăsat fără grai pe toți cei care se aflau în cabinet: „Nu e problema dumitale unde-mi duc eu copilul! Treaba dumitale e să faci injecții! Iar de copilul meu mă ocup eu cum vreau, n-o să dau altora socoteală”. Fetița, supărată că cineva a îndrăznit să-i dea planurile peste cap, a cerut o nouă confirmare din partea mamei sale, care a asigurat-o că în zece minute vor ajunge la acel loc de joacă. Dumneavoastră cum ați fi reacționat într-o asemenea situație?