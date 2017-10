Colțul constănțeanului supărat

Ştire online publicată Sâmbătă, 18 Februarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

„Ori de câte ori văd cum politicienii dau fuguța la Curtea Constituțională ca să se lămurească asupra literelor întortocheate ale Consti-tuției intru în fibrilație. Nu tot ei au făcut-o? Nu tot ei trebuie s-o schimbe? Și-atunci, de ce n-o schimbă odată, să ne mai scutească de teatrul ăsta ieftin? Ca cetățean al României vreau o Constituție clară, s-o înțeleg și eu, om fără pregătire juridică. Cer asta tuturor politicienilor. Toți spun că e important ce vor oamenii din Piața Universității. Perfect de acord! Și eu am fost la miting, de ce nu merit să fiu luat în seamă?” .L-am citat pe Dan Licoară, care consideră că politicienii, indiferent de partidul din care fac parte „și-au cam luat nasul la purtare și ne stresează foarte, foarte mult”. Din punctul lui de vedere, conflictele nesfârșite și nejustificate din ultima vreme, acutizate de refuzul Opoziției de „a-și mai face treaba pentru care a fost trimisă în Parlament” sunt de natură să pună la încercare și nervii cetățenilor onești, care sunt interesați de ceea ce fac, pentru ei, aleșii neamului. Or, cel puțin în acest moment, cititorul nostru se simte desconsiderat de politicienii care-și arogă dreptul la grevă nelimitată în numele poporului. Concluzia lui este clară: se consideră deasupra legii! Și când face această afirmație, se gândește tot la această Constituție, care interzice parlamentarilor să blocheze, fie și prin absențe nemotivate, activitatea Parlamentului, a comisiilor acestuia.Ping-pong cu Constituția?Indirect, voința cetățenilor români ar trebui să se manifeste în Parlament, prin intermediul celor pe care, prin votul lor, i-au trimis acolo. Măcar din acest motiv, consideră că a sosit momentul ca politicienii să lase de-o parte „fițele”, să se așeze la muncă și să facă o Constituție clară: „Chiar nu-și dau seama acești oameni că am ajuns de râsul Europei? Câte țări din UE au o Constituție încâlcită ca a noastră? Oare câte legi neconstituționale ne-au băgat pe gât aleșii neamului fără să răspundă în niciun fel?”.