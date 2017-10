Colțul constănțeanului supărat

Joi, 09 Februarie 2012

Urmărește dintotdeauna scena politică a țării, chiar și atunci când timpul nu-i permite, tot nu-i place să acumuleze… un gol de informații. La vârsta de 46 de ani, Cristiana Mirian se consideră încă tânără, iar faptul că noii miniștri sunt atât de tineri au determinat-o să devină mult mai optimistă: „De când au început demonstrațiile în Piața Universității din București sunt foarte îngrijorată. Am o fată, studentă în București, care, deși are probleme de sănătate, a demonstrat seri de-a rândul în piață, și acum mai dă câte o tură… Are supărările ei, ea zice că a protestat și pentru supărările mele, și ale bunicii ei, și ale fratelui… De când a aflat că guvernul nou o să aibă mulți tineri mi-a promis că n-o să mai înghețe în piață. Ca tânără, se simte obligată să-i susțină pe tineri, să le dea măcar o șansă…”. Gică Contra…Cititoarea noastră primește, ca bugetar, pentru munca desfășurată pe parcursul unei luni, 1200 de lei. Cele mai multe probleme ale familiei sunt rezolvate din leafa soțului său, care bate spre 2000 lei. Asta nu înseamnă că o duc foarte bine, dar nici că sunt muritori de foame… Faptul că noul Guvern o ajută măcar să spere că va mai primi ceva la leafă o ajută. Din păcate, atitudinea de Gică Contra a politicienilor din opoziție o întristează. Au dorit demisia Guvernului, au obținut-o și tot nu sunt mulțumiți. Au vrut să vadă alte fețe în fruntea ministerelor, ceea ce s-a întâmplat, și tot nu sunt mulțumiți: „Îi întreb încă o dată pe cei din Opoziție dacă știu de ce i-a votat lumea? În niciun caz pentru chiul. Cine le permite să ne întoarcă spatele și nouă, celor care poate chiar vrem să-i votăm? De ce cred ei că acest guvern nu e tocmai potrivit? Pe ce se bazează? Îi poftesc la muncă, vreau să se lupte pentru noi în Parlament, că de aia primesc banii. Atitudinea veșnică de Gică Contra ne bagă în depresie. Avem destule belele, nu mai suport să-i aud și pe ei lamentându-se ca niște lelițe…”.