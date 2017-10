Colțul constănțeanului supărat

Ştire online publicată Luni, 06 Februarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

În zilele în care ninsorile și viscolul au făcut legea în țară au apărut o grămadă de probleme. De departe, cele cu adevărat îngrijorătoare au fost cazurile în care oamenii deve-niseră captivii condițiilor meteo, fie în mașini, fie în propriile locuințe, pe stradă sau pe câmp etc. Chiar și în condițiile în care autoritățile au făcut eforturi mari pentru a ține si-tuația sub control, vremea a făcut destule victime. Dar nu pentru a reitera toate aceste lucruri ni s-a adresat Felicia Spânu. Femeia consideră că este de datoria ei să atragă atenția asupra unei realități supărătoare: „Am văzut, la primele faze ale viscolului, oameni prinși în nămeți cu mașini cu tot. Am văzut și oameni care urlau pe toate tele-viziunile că nu vine nimeni să-i sal-veze, că așa e în România, dispreț total față de omul aflat în suferință. Întrebați de ce s-au avântat la drum în condițiile în care meteorologii avertizaseră prăpădul, toți invocau nevoile urgente. Mai nou, sâmbătă (n.n. 4 februarie a.c.), ca să nu se repete greșelile, s-au închis din nou unele drumuri naționale, mai ales cele în care la ultima ninsoare rămăseseră blocate mii de mașini. Am văzut din nou, cu ochii mei, cum șoferi plecați la drum implorau polițiștii să le dea drumul să-și continue periplul, invocând aceleași probleme urgente. Nu sunt absurdă, știu că urgențele nu țin cont de starea vremii, dar să te încăpățânezi să ceri cale liberă pe viscol, pentru ca, la o adică, tot tu să te plângi că nimeni nu te scoate din necaz, mi se pare o lipsă crasă de bun simț”.Amenzi pentru tupeiștiAvând în vedere că desfășurarea de forțe pentru salvarea vieților omenești prinse în capcanele vremii câinoase este bogată, cu cheltuieli financiare pe măsură din banul public, cititoarea noastră crede că românul nostru are nevoie de măsuri coercitive și în asemenea situații. De aceea, propune ca persoanele care ignoră avertismenele meteoro-logilor, ale autorităților pe motiv că lor nu li se poate întâmpla mare lucru, că poate dracul n-o să fie așa de negru, să fie amendate: „Poliția nu poate să fie chiar peste tot. Am și eu un frate care deține o fermă de animale, era să moară din cauza gerului pentru că pe câmpul unde era el nu-l putea găsi nimeni. A adus la disperare toată familia. Despre asta e vorba! Mai trebuie să res-pectăm și regulile în țara asta, să avem grijă de propria viață și să nu credem că e cineva obligat să fie, la milimetru, pe urmele noastre”.