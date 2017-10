Colțul constănțeanului supărat

Ştire online publicată Luni, 30 Ianuarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Odată cu prima ninsoare consistentă, circulația rutieră și pietonală a creat probleme. Stelian Muscă consideră că nu este suficient să intervină doar operatorii de salubritate pentru curățarea drumurilor, cetățenii având ei înșiși obligația să descongestioneze de mantia albă porțiunea din fața propriilor locuințe. Din păcate, unii proprietari nu doar că ignoră această obligație, dar sunt și agresivi cu cei respon-sabili.„N-o să îngheț eu că ai venit tu din America!“Cititorul nostru a locuit câțiva ani în America și, la întoarcere, le-a povestit vecinilor despre atitudinea civică pe care o au americanii: „Oamenii ăștia au în sânge respectul pentru cei din jur. S-a întâmplat să fiu acolo într-o iarnă grea și mi-a plăcut ce am văzut. Eu nu spun acum că toți dădeau la lopată, dar aveau un obicei care ar putea fi util și la noi. Angajau pe cineva din zonă, o persoană mai nevoiașă, ca să le curețe străzile de cum începea să ningă. Acolo nimeni nu așteaptă să se depună zăpada ca la noi, după cum anunță la meteo. Omul avea tot ce-i trebuie și își făcea treaba, primea de la fiecare familie cam 50 de dolari. Și la noi sunt oameni nevoiași, care și pentru 50 de lei ar face treabă”.Supărarea bărbatului este că le-a sugerat și vecinilor săi această formulă, însă a fost luat pe sus de unul dintre ei, recunoscut pentru atitudinea ostilă față de orice gest de gospodărire comună: „N-o să îngheț eu că ai venit tu din America! Tu știi câte grade sunt afară?”. Apoi, i-a avertizat pe toți că indiferent de ceea ce vor hotărî, el bani pentru dezăpezire n-o să dea nimănui. Și-a făcut o cărare cât să iasă din curte, în rest, Dumnezeu cu mila…„Cu zăpada în capul oamenilor!”Un alt cititor a dorit să atragă atenția tot asupra unei mostre de atitudine civică, povestindu-ne că trecea prin dreptul unui hyper-market, când s-a trezit cu o lopată plină cu zăpadă drept în figură. Ar fi trecut peste episod dacă ar fi primit scuze: „Tot eu am fost exem-plul rău, neatent, care nu apreciez că alții îmi fac cale liberă!”. Bărbatul consideră că românii au talentul de a amortiza o faptă bună prin vorbe nepotrivite, aruncate fără niciun minim control, lipsă de respect care agită spiritele când chiar n-ar fi cazul.