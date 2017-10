Colțul constănțeanului supărat

Ştire online publicată Miercuri, 25 Ianuarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Care este motivul de supărare al cititoarei noastre, Maria Filea? Unul căruia nu este capabilă să-i găsească circumstanțe atenuante: abia în momentul în care a cerut pregătirea dosarului de pensionare a aflat că angajatorul „nu apucase”, din cauza nenumăratelor „obligații și a crizei” să-i plătească, la zi, CAS-ul: „Puțin a lipsit să nu fac infarct! Or fi și greutăți, pot să înțeleg, au fost și vremuri foarte bune la firmă, dar puteau să-mi spună măcar, nicidecum să mă ia ca din oală. Problema e că sunt obligată să ies la pensie, firma nu mai poate să mă țină, nu vreau să-i bag în belea. Ce pot să fac, totuși, ca să-mi rezolv problema, că până în 12 februarie trebuie să am dosarul gata?”.Recuperarea e posibilăStimată doamnă Filea, întrucât nu vi se poate imputa nicio vină în favorizarea acestei situații, nu vă rămâne decât să continuați de-mersul de solicitare a pensionării. Dacă sunteți încă angajata firmei, cereți imperios să vi se depună dosarul de pensionare la Casa Județeană de Pensii. În situația în care, descurajată de conjunctura creată, v-ați retras din activitate, responsabilitatea depunerii dosa-rului de pensionare la Casa de Pensii vă revine dumneavoastră.Mai mult, responsabilitatea fiind în totalitate a angajatorului, de la Casa Județeană de Pensii am aflat că neplata CAS de către firma respectivă nu are nicio legătură cu depunerea dosarului de pensionare.Urmărire silităOdată încheiat acest demers, va fi treaba instituțiilor abilitate ale statului să-l urmărească silit pe debitor și să recupereze sumele pe care le datorează statului, astfel încât drepturile dumneavoastră să nu fie în niciun fel afectate. Potrivit Inspectoratului Teritorial de Muncă, nu rare au fost cazurile, mai ales în perioada de criză economică, când, cu ocazia diverselor controale ale instituțiilor abilitate, au fost des-coperiți angajatori care... uitaseră să vireze contribuția de asigurări sociale și pensii, dar care, pe par-curs, și-au reglat această problemă.