Colțul constănțeanului supărat

Ştire online publicată Joi, 19 Ianuarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Premierul Emil Boc a declarat ieri, după întâlnirea cu repre-zentanții opoziției, că au convenit să se organizeze o sesiune extraordinară a Parlamentului, dar și să se creeze un consiliu economic con-sultativ Putere-Opoziție, care să discute despre modalitățile de creare a noi locuri de muncă. El a dat de înțeles că nu își dorește organizarea de alegeri anticipate, dar că acest subiect, ca și altele, va fi discutat în sesiunea extraordinară a Parlamentului. Viorel Lascăru apreciază această înțelegere ca un prim pas către normalitate, chiar dacă el se face în momente atât de tensionate pentru țară: „Eu nu țin nici cu puterea, nici cu opoziția, după mine, sunt la fel, am avut 20 de ani la dispoziție ca să ne dăm seama de asta, vedem cam aceleași fețe. În zilele astea agitate, opoziția a tot reproșat celor de la putere că refuză dialogul. Să nu fim ipocriți, de câte ori a răspuns opoziția la invitațiile de acest fel ale celor care ne conduc astăzi și mai ales ale președintelui, neavând niciun minim respect pentru funcția lui? Sindicatele, oare nu au făcut și fac în continuare același lucru? De câte ori n-au părăsit aleșii neamului Parlamentul ca să le dea, chipurile, câte o lecție celor de la putere, în loc să stea acolo și să se bată pentru niște idei, chiar dacă la vot nu aveau șanse. Am fi observat cu toții că vor să facă treabă pentru noi, că le pasă de noi. De ce-și permit să absenteze de la ședințe? Nu e ăsta un dispreț maxim față de alegători? Noi, ca salariați, dacă întârziem dăm de dracul! Despre absențe, ce să mai vorbim? La ei merge orice, sunt deasupra legii și a tuturor regulilor, fie ele și de bun simț!”O altfel de clasă politicăCititorul nostru apreciază că acesta este momentul în care România are nevoie de politicieni făcuți din alt aluat. Chiar dacă admite că printre politicienii actuali există și oameni onești, capabili, bine intenționați, supărarea românilor îi trage pe toți „în aceeași mocirlă. Ați văzut episodul cu Ludovic Orban din Piața Universității? Chiar dacă nu au circulat zvonuri că ar fi bogat, cel puțin la vedere, așa înfierbântați cum erau, oamenii tot și-au adus aminte de nefericitul accident de circulație în care a fost implicat și nu l-au iertat. Imaginați-vă câte ar avea de reproșat dacă alte figuri politice s-ar infiltra printre de-monstranți!”.Considerați că este posibil ca în România să-și facă loc o altfel de clasă politică? Este dilema asupra căreia Viorel Lascăru vă roagă să reflectați.