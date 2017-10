Colțul constănțeanului supărat

Ştire online publicată Miercuri, 18 Ianuarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

De fiecare dată când au avut probleme de competența primăriei, constănțenii au căutat o soluție comunicându-și doleanțele, fie verbal, fie la numărul de telefon 0241-550055, fie în scris. Din păcate, de cele mai multe ori, fie nu au primit răspuns, fie cazurile au fost tergiversate sau pasate de la o direcție la alta, fie soluția a fost incorectă, lucru care i-a obligat să se adreseze instanțelor de judecată. De aceea, intenția bruscă a consilierilor locali de suplimentare a ajutoarelor pentru energia termică sau lemne de foc l-a surprins teribil pe Adrian Spirea, care, deși a atras atenția, prin toate căile posibile, că această majorare este nesustenabilă de majoritatea constănțenilor: „Nimeni nu m-a băgat în seamă, am vorbit la pereți, ca întotdeauna. Eu cred că s-au speriat că facturile atât de mari la căldură o să-i scoată pe constănțeni în stradă”.Adie boare electorală?Cititorul nostru este de părere că o altă cauză a intenției de a dezamorsa „bomba gigacaloriei” este faptul că ne aflăm în an electoral, or voturile cresc direct proporțional cu… binele făcut de cei care candidează. „Chiar și cei care primesc subvenții nu pot să facă față facturilor, pentru că ajutorul este foarte mic. Atunci când au scumpit atât de tare gigacaloria trebuia să se gândească la ce va urma. Înțeleg că un repartitor ajută să faci economii, dar oare ce stare poate să aibă un om care închide robinetul și zace cu zece paltoane pe el în apartament? Toți sunt la fel, de la toate partidele, se sperie doar când își dau seama că oamenii nu mai sunt dispuși să le suporte... viziunea”.Problema audiențelorDacă tot miroase a „momeală electorală”, Adrian Spirea recomandă revizuirea sistemului de audiențe în cadrul Primăriei Constanța, în sensul ca cetățeanul să poată discuta exact cu funcționarul care îi inspiră lui mai multă încredere. Ar fi o reparație morală, căci oamenii au obosit să tot fie pasați de la un serviciu la altul, pentru ca, în final, problema lor tot nerezolvată să rămână. El le recomandă tuturor funcționarilor primăriei să fie mai prietenoși cu cetățenii, indiferent de problemele pe care le solicită, iar dacă aceștia exagerează și cer lucruri imposibile, să le explice, calm, cum stau lucrurile, astfel încât oamenii să nu mai trăiască cu impresia că necazurile lor nu mai impresionează pe nimeni.