mi sa facut o nedreptate

buna ziua sunt din navodari ju.constanta am lucrat in satu de vacanta la casa vrancea in anu2011 din 9iunie pana la sfarsitu lu octombrie apoi domnu aciubotaritei constantin sefu restaurantului ma bagat in concediu obligat fara plata doar pe hartie dar eu mergeam la munca si eram platita sa nu mai plateasca el la stat am luat salariu in 15 noiembrie iar daca am vazut ca nu sunt clieti si totusi eram in concediu fara plata am decis sa stau pana dupa sarbatori acas eu am contractu acasa pe perioada nedeterminata sa va spun din cauza unor probleme familiale nustiu cu ce drept dansu aciubotaritei mia rupt contractu de munca inloc sa mil desfaca sau sal intrerupa eu am muncit nu mi la rupt pur si siplu si nu mia facut lichidarea sami dea salariu eu am muncit o luna si nam primit nici bani pe concediu de odihna va rog ajutatima sa fac ceva daca se mai poate nustiu unde sa apelez se poate asa ceva din cauza unor probleme intre mine si familia mea sa ia dansu decizia deami rupe contractu eu nu mai inteleg nimic in romania asta cu toate acestea domnu aciubotaritei e un om violent verbal si jignitor si cateodata mai si sarea la angajati eu am rezistat si am muncit cutoate ca eram agresata verbal de el in toate felurile eu numi doresc decat sami achite salariu care mi se cuvine si concediu 10 zile cat avem va rog ajutatima unde pot sa fac reclamatie sau sa fac ceva pentru ce am muncit ce drept are sami rupa contractu?mai pot face ceva ?multumesc si astept un raspuns din partea dumneavoastra o zi cat mai placuta.