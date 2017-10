Colțul constănțeanului supărat

Ştire online publicată Sâmbătă, 14 Ianuarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Georgeta Mândra și-ar fi dorit ca „isteria” iscată pe tema proiec-tului Legii sănătății să nu fi umbrit problema retragerii de pe piață a dozelor de vaccin antigripal, după ce s-a ajuns la concluzia că una dintre proteinele din componență ar fi avut ceva probleme, iar alte loturi erau expirate. Pe cititoarea noastră, o persoană vaccinată în cursul lunii decembrie a anului trecut, a bulversat-o constatarea mai marilor Ministerului Sănătății că există probleme și la alte șapte serii de vaccin antigripal, care nu se mai află în depozite, ele fiind repartizate în toată țara, o bună parte chiar administrate pacienților: „Speriată, am urmărit declarațiile și m-am îngrozit când am aflat că au primit botezul acestui vaccin nenorocit jumătate de milion de oameni, dar s-a anunțat cu zâmbetul pe buze că n-ar exista niciun pericol pentru cei care au apucat să se vaccineze. Dar cine îmi garantează că este așa? Dacă efectele o să apară peste două, trei luni, o să mai recunoască vreun doctor că mi se trag de la vaccin, la cum își țin ei partea?”.De ce nu le-au verificat la timp?Dacă hiba privind calitatea proteinei respective ar fi înțeles-o, femeia condamnă faptul că vaccinarea a fost stopată și din cauză că o serie din loturile verificate s-au dovedit expirate: „De ce tocmai acum declară sus și tare șefii din sănătate că sunt interesați numai de siguranța pacientului, nicidecum de pabugele materiale? Cum pot să cred eu că sunt sinceri, din moment ce n-au făcut verificările ce se impuneau la timp?”.Pericol inexistent?Anunțul Ministerului Sănătății potrivit căruia campania de vaccinare nu mai are niciun rost să fie reluată, din moment ce nu există epidemie de gripă sau de viroze respiratorii, îi ridică cititoarei noastre alte suspiciuni: „Păi, dacă tot nu suntem în pericol, de ce ni se recomanda să facem neapărat acest vaccin? Sunt capabilă să înțeleg că se mai greșește, mai ales că s-a recunoscut greșeala, apreciez asta. Dar cum rămâne cu încrederea privind necesitatea vaccinului? În decembrie, eram în pericol, iar acum, nu?”.