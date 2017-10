Colțul constănțeanului supărat

Ştire online publicată Miercuri, 28 Decembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Indiscutabil, sfârșitul de an reprezintă cea mai consistentă parte a vânzărilor comercianților, dar și furnizorilor, interval în care eforturile de marketing se îndreaptă și către o paletă largă de promoții. De exemplu, în cazul alimentelor de bază, promovate, de regulă, la raft, prin promoții de preț, perioada sărbătorilor de iarnă este o ocazie bună pentru atrage-rea clienților. Anamaria Spânu este de acord cu promoțiile, însă o deranjează că multe magazine forțează nota „prin cuplarea unor produse utile cu altele care pot lipsi oricând din orice gospodărie. Dar ce mă supără cel mai tare este că, de exemplu, la raftul cu carne ambalată, se poartă și sistemul etichetelor lipite una peste alta. Am întrebat-o pe doamna de la raft dacă produsul e expirat, că nu se mai vedea bine termenul și m-a trimis la un fel de șefă. Doamna, fără să se uite pe caserolă, mi-a spus că a doua etichetă este cu prețul redus, care a fost lipită peste cea cu prețul inițial. Probabil se gândesc că la nebunia care e acum prin magazine nu mai e atent omul la… amănunte din astea. Chiar așa mi-a spus doamna, că mă uit la fleacuri, că sistemul e vechi, altădată să fiu mai atentă… Pot să depun o reclamație la Protecția Consumatorului? Bonul de la casă îl am, păstrez și amba-lajul de la carne”.Cum se depune o reclamațieDacă nu ați ajuns la o înțelegere cu vânzătorul sau cu administratorul unității, atunci aveți dreptul să depuneți o reclamație la Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor. Primirea reclamațiilor de la consumatori se face la sediile Comisariatelor Județene pentru Protecția Consumatorilor, în funcție de raza teritorială în care își desfășoară activitatea operatorul economic. Conform prevederilor legale, reclamațiile și sesizările se fac în format scris sau electronic și se transmit prin poșta clasică, electronică sau se depun personal. Condiția de bază este ca aceasta să fie însoțită de toate documentele probatorii, respectiv factura fiscală, bon fiscal sau chitanța, contract, certificat de garanție sau alte documente, după caz. În caz contrar acestea se clasează din lipsă de informații.