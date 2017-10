Colțul constănțeanului supărat

Ştire online publicată Miercuri, 21 Decembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

În ciuda crizei, curățătoria chimică rămâne o afacere care mer-ge, deși concurența în domeniu este acerbă. Indiscutabil, în pe-rioada anotimpului rece, solicitările sunt și mai mari. Asta, și din cauza prețurilor relativ scăzute, după cum ne-a spus patronul unei curățătorii ecologice, a cărui preocupare este să găsească strategii de marketing cât mai bune nu doar pentru a-și păstra clienții, ci și pentru a atrage alții noi. Ceea ce nu înseamnă însă că nu există și clienți nemulțumiți de astfel de servicii. Dorina Mus-calu, de exemplu, este teribil de supărată din cauza „stricăciunilor pe care le-am suferit la o rochie și o haină din stofă nouă pe care le-am dus la curățat. Nu e prima dată când duc ceva la curățat, eu chiar nu spăl acasă lucruri grele. De data asta, am încurcat-o și nici nu pot să-mi recuperez paguba, asta e problema care m-a adus la dumneavoastră”.Bonul fiscal, dovada comenziiTânăra nu-și explică de ce nu este despăgubită. Bănuiește doar că atitudinea ostilă a celor de la curățătorie, în ciuda faptului că rochia și paltonul nu mai pot fi purtate decât dacă suportă o reparație reușită din partea unui croitor cu experiență („Alți bani, altă distracție!”) i se trage de la o răfuială mai veche cu una dintre angajate, nimeni alta decât per-soana care i-a preluat comanda: „Spălătoria asta a fost întâi la parterul blocului nostru. Eu sunt în comitetul executiv și locatarii mi se plângeau că mașinile de spălat făceau prea mult zgomot, mai ales când storceau. Lucrau și duminica, și sărbătorile, era jale... M-a ținut minte și acum cred că se răzbună. Problema e că nu știu ce am făcut cu bonul, l-am rătăcit pe undeva, iar ea profită de asta și nu recunoaște că am fost clienta lor. Până dau de bon, pot să reclam la Protecția Consumatorului?”.Din păcate pentru dumneavoastră, doamnă Muscalu, orice reclamație către OPC trebuie să fie însoțită de documentele doveditoare. Probabil că lucrurile stau așa cum spuneți dumneavoastră, însă atâta vreme cât nu puteți dovedi asta, slabe speranțe să fiți despăgubită. Pe de altă parte, și prestatorii de servicii se plâng că nu de puține ori le calcă pragul clienți cu intenții necurate, care folosesc tot felul de tertipuri în ideea ca, apoi, să fie despă-gubiți.