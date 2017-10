Colțul constănțeanului supărat

Ştire online publicată Joi, 15 Decembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Nu doar în perioada sărbăto-rilor, însă cu atât mai mult în acest interval, „plouă cu reclame” de tot felul. Ca una care știe că o serie de studii de specialitate au arătat cum se face publici-tatea la produse diferite în ziua de azi, Mădălina Apostoliu consideră că ar trebui interzise reclamele produselor despre care specialiști cunoscuți din această țară, dar și din întreaga lume, spun că ne pun viața în pericol: „Și nu e vorba doar de alimente, ci și de medicamente. Chiar zilele trecute dădeau la televizor niște făcături de pastile, făcute în nu știu ce casă, dar care au ajuns deja în farmacii. Eu cred că orice reclamă care are legătură cu sănătatea trebuie să se facă numai cu acordul celor de la Protecția Consuma-torului, dar să fie pe bune, nu, din nou, abureală și bla, bla, cum se face prin reclamele astea care ne umplu ecranele!”.Stop afacerilor din suferința altoraCa mamă a doi copii, consideră că atâta vreme cât nicio autoritate a statului nu-i garantează că produsul pe care-l pune în sacoșă nu pune nimănui viața în pericol, cititoarea noastră se declară… intoxicată de reclamele care se fac la toate produsele etichetate de specialiști drept nocive și care, din acest motiv, se vând mai greu. Femeia crede că toți factorii îndrituiți ar trebui să se implice în această acțiune, astfel încât nimeni să nu-și mai permită să facă afaceri bănoase din suferința altora: „Dacă cer prea mult cu propunerea asta, atunci să fie rafturi separate cu produse care fac rău sănătății, chiar așa să scrie, cu litere mari, colorate, ca să atragă atenția, iar cine vrea, n-are decât să le cumpere. Dar dacă eu vreau să cumpăr ceva curat, să am și garanția asta. Am observat că lumea nu prea are încredere în etichete, ceea ce mi se pare o gravă problemă. Iar produsele foarte nocive să fie scoase de pe piață. Sau nu avem destui bolnavi?”.Așadar, nicio reclamă să nu mai fie prezentată public înainte ca produsul de fie verificat și aprobat de cei răspunzători, aceasta este, în linii mari, obligația pe care cititoarea noastră consideră că este momentul ca autoritățile să și-o asume. Nu de alta, dar degringolada creată de falsa publicitate este mare, iar din acest fenomen au de suferit în primul rând copiii.