Colțul constănțeanului supărat

Ştire online publicată Miercuri, 14 Decembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Perioada premergătoare sărbătorilor este exploatată din plin de tot felul de escroci. Nu e de mirare că pe fondul crizei economice și al sărăcirii populației, numărul celor care își găsesc pline cutiile poștale cu tot felul de hârtii frumos ticluite sau sunt… fericiți la telefon cu premii consistente este din ce în ce mai mare. În realitate, naivii care le dau crezare se trezesc ușurați de diferite sume de bani, iar îmbogățirea promisă rămâne o eternă iluzie.Camelia Fișcu este extrem de supărată că autoritățile „nu intră pe fir. N-au decât să ia dintr-o cutie poștală așa-numitele «decizii oficiale de acordare a câștigului», pavoazate cu ștampile și semnături ale unor organizații financiare și să ancheteze dacă acestea există sau nu în realitate. Se cunosc foarte bine aceste lucruri și nu înțeleg de ce sunt încurajate! E așa de greu să fie curmate din fașă?”.Că escrocii care stau în spatele unor asemenea înșelăciuni știu foarte bine să-și „împacheteze” poveștile, iar texte de genul „Extragerea se desfășoară sub stricta suprave-ghere a notarului public x sau y”, este de părere și Aida Suciu. Nici ea nu înțelege de ce autoritățile nu le taie elanul profitorilor de acest fel.Registre diferiteCine nu a auzit de așa-zisele fraude telefonice? De această dată, păgubiții sunt contactați telefonic sau prin mesaje pe telefonul mobil, fiind înștiințați că ar fi câștigătorii a tot felul de premii. Iar cei care iau în serios mesajele, n-au nicio problemă să depună în conturile indicate anumite sume de bani. Nicolae Merca, din Constanța, este unul dintre cei care a fost anunțat, zilele trecute, pe telefonul fix, că a ieșit câștigător la tragerea la sorți a unei firme de telefonie mobilă: „N-am înțeles despre ce firmă e vorba, persoana s-a bâlbâit intenționat, apoi a strănutat, după care mi-a spus că am câștigat 5000 de euro. Am întrebat ce trebuie să fac și mi-au zis să le dau datele din buletin. Nu le-am dat nimic, le-am spus că renunț la premiu și să-l încaseze ei”. Bărbatul este supărat că, deși astfel de situații se întâmplă an de an, mai ales de sărbători, impresia lui este că autoritățile bagatelizează fenomenul.