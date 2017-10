Colțul constănțeanului supărat

Ştire online publicată Joi, 08 Decembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

S-a bucurat că în 1989 a câștigat democrația, însă cu timpul, Clara Caraian (46 ani), și-a dat seama cât de ușor putem deveni prizonierii libertății incorect înțelese. Iar de aici, până la denaturarea noțiunii de res-pect, realitate care o supără enorm și din ce în ce mai mult, consideră că este un pas foarte mic. Totul, pentru că mulți au înțeles dreptul de a avea o opinie despre orice ca pe dreptul de a desconsidera pe oricine și orice, că doar e democrație și am spus adio cenzurii. Inclusiv cenzurii din școlii, inclusiv barierei care ar trebui să existe între profesor și elev: „Faptul că astăzi avem voie să judecăm și să spunem ce gândim nu trebuie să însemne că avem voie să ne spurcăm și să nu ne respectăm. Din punctul meu de vedere, pe termen lung, respectul de sine și față de celălalt sunt cheia unei relații trainice, de exemplu, între soț și soție, la fel cred că respectul de sine și pentru cel de lângă tine poate fi aplicat la nivelul întregii societății și, în mod special, la nivelul școlii românești. Care funcționează de la an la an tot mai anapoda și mai ales libertin!”.Cititoarea noastră acceptă că este imposibil ca un anume lucru să placă tuturor. A auzit destule persoane din anturajul propriu spunând că se face prea mult caz pe tema scandalurilor cu tentă sexuală din școli, că tinere-țea are picanteriile ei, că toți am fost tineri... Dacă ar fi fost vorba despre cazuri izolate, nu ar fi deranjat-o prea tare. Cum, în ultimul timp, în liceele românești se întâmplă mai multe scandaluri cu protagoniști, atât elevi, cât și profesori, nefiind vorba despre vreo exagerare din nicio direcție, nici măcar a presei, Clara Caraian consideră că trebuie intro-duse lecții de dirigenție, cel puțin o dată pe trimestru, la nivelul întregii școli, la care să participle elevii, profesorii, dar și părinții: „Îmi imaginez ce reacții va stârni propunerea mea, dar eu cred că educația, în sensul clasic al cuvântului, este desconsi-derată la ora actuală. Dacă elevii și profesorii vor fi puși, față în față, probabil că se va schimba ceva”.O altă soluție pentru depășirea problemelor actuale din școli consideră că ar fi și verificarea periodică din punct de vedere psihologic, atât a profesorilor, cât și a elevilor.