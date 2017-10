Colțul constănțeanului supărat

Ştire online publicată Miercuri, 30 Noiembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Știe prea bine că despre problema câinilor fără stăpân a curs multă cer-neală și în ziarul nostru. În același timp, este sceptic și asupra vreunei soluții care să ajute la eradicarea acestui fenomen național, nu neapărat local. Totuși, a insistat să-i facem publică supărarea asupra modului în care unii oameni percep rezolvarea acestui coșmar.„E clar ca bună-ziua, românii, spre deosebire de germani, de exemplu, mai mult vorbesc decât fac un lucru. Mie, unul, mi s-a aplecat de subiectul ăsta și nu pentru că nu mă interesează. Dimpotrivă, chiar am fost mușcat de două ori de maidanezi, am făcut și tratament, știu ce înseamnă. Ceea ce mă supără, mă intrigă maxim este că unii oameni profită de slăbiciunea autorităților și vin cu tot felul de idei trăsnite” – ne-a spus Victor Miron (43 ani), care nu și-a putut reprima sentimentul de „respingere” față de propunerea unui cititor al ziarului nostru de a se iniția, la nivelul ora-șului Constanța, o așa-zisă petiție pentru impozitarea proprietarilor de câini. Ca și când nu ar fi suficient că mulți oameni fac eforturi, mai mari sau mai mici, în funcție de situație, pentru a crește în condiții decente un câine!Inițial, bărbatul a considerat că este o glumă, pe care s-a abținut s-o expedieze într-o anumită categorie. Apoi, după ce a intrat pe link-ul indi-cat, a constatat că nu este deloc așa. Iar gustul amar pe care-l simte nu se datorează neapărat năstrușniciei ideii, ci a mesajelor care fac din pro-prietarii de câini subiect de bancuri.