„Am trăit să aud și minunea asta: profesorii, obligați să predea în spital elevului bolnav, ca să-și recupereze materia, dacă a lipsit mai mult de o lună”. Am citat-o pe Viorela Cidoi, căreia, în principiu, ideea i se pare foarte bună. Are un copil care în urmă cu doi ani a avut probleme majore de sănătate, a stat mult în spital și a trebuit să repete anul din cauză că starea de sănătate nu i-a permis efortul de a recupera atâta materie. Și încercările de a recurge la meditatori au eșuat, desigur, din cauza lipsei banilor: „Am suferit foarte mult împreună cu copilul. Numai când treci prin așa ceva înțelegi despre ce e vorba. Ideea mi se pare OK, dar nu sunt de acord că s-a gândit ca profesorii să fie obligați la munca voluntară de pe vremuri. Dacă ar fi avut niște salarii astronomice, probabil că ar fi existat o mică justificare, dar nici chiar așa nu sunt de acord să predea gratuit. O să spuneți că nu sunt cazuri multe, dar nu-i chiar așa. Și chiar de-ar fi, e un abuz ca munca unui om să fie exploatată într-o economie de piață, unde și bună-ziua se plătește, că asta e societatea în care trăim. Dacă profesorul dorește să facă munca asta gratis, e problema lui!”.Profitând de conjunctură, cititoarea noastră îi propune ministrului Învățământului să nu renunțe la idee, dar să găsească resurse pentru ca profesorii obligați la asemenea efort să fie plătiți chiar mai bine decât la ora de clasă. Mai mult, dacă ar avea ghinionul să fie din nou pusă în fața unei situații de acest gen, femeia susține că ar încerca un sentiment de jenă față de profesor: „Nu doar din cauza stării de sănătate lipsesc mult copiii de la școală. Eu cred că elevii vor lipsi mai puțin dacă în apropierea școlilor nu vor mai exista baruri și bărulețe unde să se refugieze când chiulesc de la școală și să stea la o cafea și-o bârfă cât au ei chef”.v v vPotrivit recentului Ordin al ministrului Educației, profesorii și învățătorii vor fi obligați să predea la domiciliu sau la spital, dacă elevii sunt bolnavi și lipsesc de la școală mai mult de o lună.