Colțul constănțeanului supărat

Ştire online publicată Joi, 24 Noiembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

„Sunt foarte supărat pe locatarii din asociația noastră. Am avut recent o adunare și ne-am certat ca la ușa cortului când s-a pus problema să alegem cenzorul. Noi am propus pe cineva cu studii superioare economice, dar majoritatea l-a vrut pe altul, om doar cu liceul. Este legal așa ceva? E cazul să ne mulțumim că s-a ales doar un cenzor și nu mai mulți?” – se întreabă Daniel Trandafir. Cu toate că se declară inamicul conflictelor de orice fel, cititorul nostru consideră că este cazul să atragă atenția asupra acestui subiect având în vedere că momentele de dezacord dintre locatari și reprezentanții conducerii asociației sunt din ce în ce mai dese în asociația lor: „Ar fi trebuit să rămân până la sfârșitul ședinței, dar situația m-a sictirit și am ieșit trântind ușa. Le cer scuze locatarilor pentru această ieșire, dar de multe ori se împing lucrurile prea departe, tot în defavoarea noastră. Și după aia ne plângem că nu știu ce probleme ne fac furnizorii de servicii, când noi nu suntem în stare să alegem pe cine trebuie și în mod civilizat”.Ori cenzor, ori comisie de cenzoriLa adunarea generală a aso-ciației de proprietari, de regulă la cea de constituire, proprietarii trebuie să aleagă dintre cei prezenți un comitet executiv, format din președintele asociației de proprietari, dar și un cenzor sau o comisie de cenzori, în funcție de cum hotărăsc. Dacă, de exemplu, nu se poate alege un cenzor sau comisia de cenzori dintre membrii asociației, atunci adunarea poate opta pentru un cenzor din afara asociației, persoană fizică ori juridică de specialitate, pe bază de contract sau convenție de prestări servicii. Cenzorul trebuie să aibă cel puțin studii medii. El va fi însă obligat să depună într-un cont bancar al asociației o garanție suficientă, pe baza unui contract de garanție încheiat în acest sens.