Colțul constănțeanului supărat

Ştire online publicată Vineri, 18 Noiembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

„Nu mai suport! Nu mai suport! Tu, opoziție, la care oamenii necăjiți ar trebui să se uite ca la Dumnezeu, în loc să vii, din oră-n oră, cu programe concrete, la obiect, care să ne scoată din nevoi, o ții gaia mațu’ cu suspendarea președintelui țării, ca și când ar fi numit pe viață!”. L-am citat pe Aurel Smădu, care s-a săturat de circul pe care-l oferă politica românească. Este extrem de supărat și pe cei de la putere. Dar și pe cei din opoziție este la fel de supărat, pentru că, din punctul lui de vedere, nu știu să puncteze nici măcar într-un moment în care mulți oameni suferă enorm din cauza măsurilor de austeritate, dar și a urmărilor, prin ricoșeu, ale crizei economice. Mai mult, consideră că este de necon-ceput pentru un politician care vrea să acceadă la putere să-și canalizeze toate energiile pe suspendarea, an de an, clipă de clipă, a președintelui Traian Băsescu: „E clar ca bună ziua că nu le pasă de țară, de oamenii ei, de situația din lume, care se știe foarte bine cum este, și în loc să se gândească la binele nostru, se gândesc numai la viitorul lor politic. Indiferent cine e președintele unei țări, la câte puteri are el prin lege, în afară de vorbe, nu prea are ce face. De ce nu suspendă Guvernul? L-am votat pe președintele actual, nu e genul meu de președinte, dar subiectul suspendării mă irită extraordinar”.În speranța că, în afara plăcii cu suspendarea, „mai-marii opoziției” se vor strădui să vină cu vreo soluție miraculoasă pentru România acestor zile grele, cititorul nostru le recomandă tuturor politicienilor puțină decență și puțin respect față de „nervii noștri. De papagali care, fie iarnă, fie vară, repetă un singur cuvânt, chiar nu avem nevoie”.